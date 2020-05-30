Третий прототип межпланетного корабля Илона Маска взорвался на испытаниях

Уже третий за год прототип корабля Starship, предназначенный для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. Трансляцию вел специализированный сайт nasaspaceflight.com.

"Разработчики начали огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4. Однако через некоторое время после тестов возникла утечка топлива и прототип взорвался", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В апреле этого года другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Starship SN1 также разорвался в феврале на части при тестовом наддуве азотом. В ноябре 2019 года Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность. Разработкой космической техники занимается компания SpaceX Илона Маска. Транспортная система будет состоять из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. С ее помощью можно будет доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.