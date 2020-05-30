Солнечный свет, даже имитированный с помощью ксеноновой лампы и набора фильтров, за считанные минуты убивает SARS-CoV-2 на различных поверхностях. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском журнале The Journal of infectious diseases (Журнал инфекционных заболеваний - прим. ред.).

Как было выяснено ранее, коронавирус на различных поверхностях в помещении наполовину ослабевает в течение 7 часов при температуре 23 градуса Цельсия и 40-процентной влажности, но при этом может сохраняться в течение суток.

Ученые изучили влияние солнечного света на коронавирус на стальной поверхности. Сымитированный с помощью ксеноновой лампы свет убил 90 процентов вирусов за 6,8 минуты в частицах слюны, осевших на сталь, и за 14,3 минуты - в питательном растворе, нанесенном на металлическую поверхность. Для такой скорости воздействия, говорится в статье, нужен свет, подобный тому, что исходит от Солнца в ясную погоду на 40 градусе северной широты. Если интенсивность света окажется ниже, то вирусы будут гибнуть медленнее.

Как отмечается в статье, это первое исследование, доказывающее, что солнечный свет помогает быстрее инактивировать вирус на различных поверхностях.