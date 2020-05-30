Указ губернатора Ульяновской области от 28 мая 2020 года № 90 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 3:

а) в подпункте 3.2 слова "31 мая" заменить словами "14 июня";

б) дополнить подпунктами 3.4 и 3.5 следующего содержания:

"3.4. С 2 по 30 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.

3.5. До 1 июля 2020 года деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.";

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Образовательным организациям:

7.1. С 13 марта по 30 июня 2020 продолжить реализацию программ дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий.

7.2. С 30 марта по 14 июня 2020 года продолжить работу дошкольных образовательных организаций в формате дежурных групп численностью не более 12 человек с соблюдением санитарного режима и мер профилактики и с учётом обеспечения потребности родителей, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с настоящим указом.

7.3. С 1 по 30 июня 2020 года организовать проведение комплексного обследования детей на психолого-медико-педагогических комиссиях с учётом соблюдения санитарного режима, мер профилактики в условиях риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

7.4. Соблюдать Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения риcков распространения COVID-19 (письмо от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24).";

3) в пункте 8:

а) в подпункте 8.4:

в абзаце первом слова "31 мая" заменить словами "14 июня";

подпункт 8.4.2 после слова "такси" дополнить словами ", и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении";

б) в абзаце первом подпункта 8.5 слова "31 мая" заменить словами "14 июня";

4) в абзаце первом подпункта 9.1 пункта 9 слова "31 мая" заменить словами "14 июня";

5) в абзаце первом пункта 11 слова "31 мая" заменить словами "14 июня";

6) подпункт 16.3 пункта 16 после слова "промежуточной" дополнить словами "и итоговой государственной".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







