Указ губернатора Ульяновской области от 28 мая 2020 года № 94 "О некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области"

В целях социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
1. Обеспечить предоставление средств индивидуальной защиты (многоразовые маски, перчатки) малообеспеченным гражданам старше 60 лет, а также малообеспеченным семьям с детьми, проживающим на территории Ульяновской области.
2. Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области в срок до 1 июня 2020 года утвердить порядок выдачи средств индивидуальной защиты (многоразовые маски, перчатки) малообеспеченным гражданам старше 60 лет, а также малообеспеченным семьям с детьми, проживающим на территории Ульяновской области.
3. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мартыновой Н.Н. организовать информирование населения через средства массовой информации, а также официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области о предоставлении средств индивидуальной защиты (многоразовые маски, перчатки) малообеспеченным гражданам старше 60 лет, а также малообеспеченным семьям с детьми, проживающим на территории Ульяновской области.
4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, оказать содействие в формировании запасов средств индивидуальной защиты (многоразовые маски, перчатки) для обеспечения граждан, указанных в пункте 1 настоящего указа.
5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
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