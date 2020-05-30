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30.05.2020 11:47
Рубрика: Русское оружие

В чем преимущества тактического бомбардировщика Су-34

Текст: Юрий Гаврилов
В июне Минобороны получит еще четыре фронтовых бомбардировщика Су-34. Это будет последняя партия самолетов, произведенных на Новосибирском заводе для ВКС России по контракту, заключенному в 2012 году. Он, напомним, предусматривает выпуск в общей сложности 92 новейших комплексов тактической авиации.

Ранее по другому контракту военные получили на вооружение 32 таких бомбардировщика. Планируется, что скоро Минобороны закажет еще 76 самолетов, но уже в модернизированной версии Су-34М. На эту машину, в частности, установят новые средства радиоэлектронной борьбы, ее оснастят более мощным вооружением. Всего же, по некоторым данным, потребности ВКС в тактических бомбардировщиках данного типа оцениваются в две сотни машин.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Интерес военных к Су-34 во многом объясняется хорошими боевыми и маневренными возможностями, которые машина показала в ходе боевых действий в Сирии. Но именно эта кампания подсказала необходимость модернизации самолета, которую конструкторы и производители с прошлого года реализуют в варианте Су-34М. Вообще это нормальная практика: практически все номенклатура поставляемых в армию и на флот техники и вооружения - от автоматов и танков до баллистических ракет и атомных подлодок - постоянно модернизируется. Соответственно улучшаются их боевые характеристики: мощность, дальность действия, защищенность и т.д.

Что касается Су-34, о необходимости его усовершенствования говорили и прежде. Еще зимой 2018 года во время посещения Новосибирского авиазавода имени В. П. Чкалова, где собирают бомбардировщики, министр обороны Сергей Шойгу попросил как можно быстрее внедрить в производство те изменения, что были внесены в проект самолета по результатам его применения в Сирии. Бывший в ту пору заместителем министра обороны Юрий Борисов (ныне он вице-премьер правительства РФ) заявил, что возможности Су-34 далеко не раскрыты и подчеркнул, что бомбардировщик имеет огромный потенциал для модернизации.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Чувствуя спрос и зная о большом модернизационном потенциале Су-34, конструкторы заранее начали прорабатывать варианты адаптации к бомбардировщику новых авиационных средств поражения и оснащения самолета новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и защиты.

Хотя, строго говоря, стоящие сейчас на "тридцать четвертом" средства тоже весьма эффективны. Речь, прежде всего, об управляемых ракетах класса "воздух-поверхность" Х-38 и Х-59МК2, ракетах "воздух-воздух" и корректируемых авиабомбах КАБ-500 и КАБ-1500. А также - о бортовой станции радиоэлектронной борьбы "Хибины". Как уже было не раз доказано на практике, она достаточно надежно подавляет чужие радары и умело дезориентирует вражеские зенитные ракеты.

Среди других преимуществ Су-34 называют большую дальность действия - до 4000 км и высокую скорость полета - до 1900 км/ч. А еще солидную боевую нагрузку, которая на этом самолете достигает восьми тонн.

Русское оружие Вооружение России

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