В ходе протестов застрелен сотрудник Секретной службы США

Сотрудник федеральной службы охраны был убит в ходе акции протеста в Окленде в Калифорнии. Он скончался от полученных повреждений в госпитале. В стычке с манифестантами огнестрельные ранения получили два офицера, сообщает телеканал CNN.

"Два сотрудника Федеральной службы охраны, выполнявшие свои обязанности, получили огнестрельные ранения. К сожалению, один из них скончался", - говорится в заявлении полицейского управления.

При этом отмечается, что по делу о нападении на представителей полиции были произведены задержания. Федеральная служба охраны контролируется министерством внутренней безопасности США. В ее обязанности входит охрана правительственных зданий.

Напомним, в США уже четвертые сутки проходят массовые выступления, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Предположительно он был убит в Миннеаполисе белым полицейским Дереком Шовином во время задержания. Власти проводят расследование инцидента. Шовин обвиняется в непредумышленном убийстве.