В новом КоАП будут введены значительные штрафы за граффити

Уличные художники, самовольно портящие наши города своими граффити, будут платить штрафы от 5 до 7 тысяч рублей. Или отправляться на обязательные работы на срок до 60 часов, в ходе которых, вполне возможно, им придется сдирать со стен свои собственные "художества".

Сегодня, как рассказывают юристы, за так называемый стрит-арт наказывают по статье 7.17 КоАП "Уничтожение или повреждение чужого имущества". Штраф от 300 до 500 рублей. Иногда могут вменить статью 20.1 "Мелкое хулиганство". Штраф от 500 до 1 тысячи рублей, либо административный арест.

Сейчас министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект нового КоАП. Помимо прочего, документ предусматривает специальную санкцию за "уничтожение или повреждение элементов благоустройства, в том числе путем нанесения надписей и иных графических изображений, выполненных стойкими материалами". Наказание для художников-хулиганов станет гораздо строже.