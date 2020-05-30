В новом КоАП могут появиться штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Как пояснил заместитель министра юстиции Денис Новак, слова которого приводит РИА Новости, предлагаемая норма не будет касаться тех, кто отказывается от вакцинации по каким-либо собственным причинам.

Административная ответственность, как предполагается, будет наступать в том случае, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. К таким случаям относится посещение стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией - перед такими поездками прививаться надо будет обязательно. Таким образом, если гражданин поедет, допустим, в какую-нибудь африканскую страну без обязательных прививок, его должны оштрафовать.