В новом КоАП могут появиться штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Свежая редакция проекта нового КоАП, опубликованного Минюстом, расширяет применение санкций за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, планируется ввести ответственность за отказ от обязательной вакцинации и медосмотра. Штраф для граждан за такое нарушение будет составлять от 5 тысяч до 7 тысяч рублей.
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Как пояснил заместитель министра юстиции Денис Новак, слова которого приводит РИА Новости, предлагаемая норма не будет касаться тех, кто отказывается от вакцинации по каким-либо собственным причинам.
Административная ответственность, как предполагается, будет наступать в том случае, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. К таким случаям относится посещение стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией - перед такими поездками прививаться надо будет обязательно. Таким образом, если гражданин поедет, допустим, в какую-нибудь африканскую страну без обязательных прививок, его должны оштрафовать.