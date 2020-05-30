В РФ вырастут штрафы за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты

В проекте нового КоАП, опубликованном Минюстом, предусмотрена отдельная статья с санкциями за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Если люди в массовом порядке вынуждены работать без средств защиты, предприятие заплатит штраф от 150 до 200 тысяч рублей. Должностное лицо, допустившее работу сотрудников без защиты, рискует получить штраф на сумму от 30 до 60 тысяч рублей.

"Под средствами индивидуальной защиты в настоящей статье следует понимать средства индивидуальной защиты, отнесенные техническим регламентом Таможенного союза о безопасности средств индивидуальной защиты ко 2 классу в зависимости от степени риска причинения вреда работнику", - сказано в примечании к статьи.

Санкции за отсутствие у персонала средств защиты прописаны и сегодня, но не в отдельной статье. И наказание ниже. Для юрлиц - от 130 до 150 тысяч рублей. В проекте же нового КоАП предусмотрена отдельная глава "Административные правонарушения, посягающие на трудовые права граждан, права в области социального обеспечения и права социальной защиты граждан". Составы правонарушений расширены в сфере защиты трудовых прав граждан расширены.

Так, статья, наказывающая за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, состоит из двух частей. Первая наказывает работодателя в том случае, если без защитного костюма вынужден трудиться только один сотрудник. Штрафы в этом случае аналогичны нынешним. Если не обеспечены защитой двое и более сотрудников, то штрафы возрастают. Также вводятся санкции, например, за сокрытие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания работника. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц: от 140 тысяч до 160 тысяч рублей.