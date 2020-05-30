В России появится новый знак отличия "Почетный наставник"

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала проект приказа, утверждающий ведомственный знак отличия "Почетный наставник".

Он будет выдаваться гражданским служащим Рособрнадзора за личные заслуги:

- в содействии гражданам РФ не старше 35 лет в их профессиональном становлении;

- в приобретении наставляемыми опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков;

- в оказании постоянной и эффективной помощи наставляемым ‎в совершенствовании форм и методов работы;

- в проведении действенной работы по воспитанию наставляемых, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции