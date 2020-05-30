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30.05.2020 10:55
Рубрика: В мире

В США уровень безработицы достигнет рекордных 20 процентов

Текст: Александр Саможнев

Уровень безработицы в США достигнет рекордной отметки в двадцать процентов, свидетельствует майский отчет о состоянии экономики страны.

Экономисты со ссылкой на деловое агентство Refinitiv отмечают шокирующую потерю рабочих мест около 8,5 миллионов человек после 20,5 миллионов, потерянных в апреле. Не исключено, что уровень безработицы подскочит до ошеломляющих 19,8 процентов с 14,7 в апреле, сообщает телеканал CNBC.

Фото: EPA/TANNEN MAURY
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По оценкам экспертов, на фондовом рынке сложится неблагоприятная тенденция. На следующей неделе доминирующей станет ситуация в банковском и авиационном секторе. Негативная сила рынков усилилась в результате ухудшение отношений между США и Китаем в конце недели.

Рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином может стать препятствием, особенно для технологического сектора. Однако фондовый рынок показал некоторые признаки оживления в связи с тем, что президент Дональд Трамп не собирается вводить санкции в отношении Пекина.

"Наблюдается одновременное усиление давления на технологические компании в связи с действиями администрации на китайском направлении, что скажется на результатах индекса Nasdaq, а также на компании, занимающиеся социальными сетями", - комментирует ситуацию аналитик рынков Джулиан Эмануэль.

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