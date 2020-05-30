В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 4 тысячи человек

Минобороны обнародовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным на 30 мая, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции уже почти в два раза превышает число больных. Причем тенденция - заболевают все меньше, выздоравливают все больше - сохранятся в армии на протяжении последних недель.

В размещенном на сайте ведомства бюллетене говорится, что на вечер субботы установлено 1502 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ Cоvid-19 выявлен у 366 человек. Этот показатель по вузам Минобороны - 504.

Начиная с марта от опасной инфекции избавились 3497 человек, в том числе 82 за последние сутки. Число выздоровевших среди гражданского персонала увеличилось до 279 человек, 18 из них признали здоровыми за минувшие сутки.