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30.05.2020 22:48
Рубрика: Общество

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 4 тысячи человек

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны обнародовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным на 30 мая, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции уже почти в два раза превышает число больных. Причем тенденция - заболевают все меньше, выздоравливают все больше - сохранятся в армии на протяжении последних недель.

Фото: Руслан Вахаев / РИА Новости
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В размещенном на сайте ведомства бюллетене говорится, что на вечер субботы установлено 1502 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ Cоvid-19 выявлен у 366 человек. Этот показатель по вузам Минобороны - 504.

Начиная с марта от опасной инфекции избавились 3497 человек, в том числе 82 за последние сутки. Число выздоровевших среди гражданского персонала увеличилось до 279 человек, 18 из них признали здоровыми за минувшие сутки.

Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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