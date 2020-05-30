ВЦИОМ: 61% россиян собираются поддержать поправки к Конституции

Более половины россиян, планирующих участвовать в голосовании по внесению изменений в Конституцию, - 61 процент - намерены поддержать поправки. Такие данные приводит ВЦИОМ.

По результатам опроса, информированность наших граждан о голосовании растёт - в марте 87% респондентов были в курсе этого события, сейчас доля выросла до 93%.

Участвовать в голосовании намерены 66% опрошенных, из них 46% в этом уверены. Иной позиции придерживаются 15% наших граждан.

Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Возглавляет список поправка о доступной и качественной медицинской помощи: 95% респондентов выделяют ее, противоположную точку зрения высказывают 4%. Далее следуют нормы о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России и обязанности государства обеспечить им соцподдержку (93%), об обязательной ежегодной индексации пенсий, об адресной социальной поддержке и индексации пособий и выплат, об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (по 92%). Замыкает список закрепление обеспечения правительством проведения единой социально ориентированной политики (77%).

Самая важная поправка в Основной закон в сфере защиты суверенитета страны, по мнению участников исследования, касается защиты государственной целостности и неделимости страны (88%). Далее - положение о закреплении статуса России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность (84%), запрет для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами нашей страны (84%), запрет для судей открывать счета и иметь вклады за пределами России (81%), приоритет Конституции РФ над международным правом (75%).

Говоря о поправках в Конституцию РФ, касающихся идеологических убеждений, респонденты выделили нормы о защите исторической правды и недопущении фальсификации истории (89%), закреплении статуса русского как языка государствообразующего народа (85%), признании культуры нашей страны уникальным наследием многонационального народа (83%). На четвёртом месте этого рейтинга оказалось предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (81%), 17% опрошенных отметили, что не считают это важным. Также респонденты выделили положения о закреплении на государственном уровне культурной самобытности всех народов и этнических общностей (79%), о признании Российской Федерации правопреемником СССР на своей территории (78%), об ответственности государства за защиту прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом, сохранение общероссийской культурной идентичности (69%), о признании исторически сложившегося государственного единства и преемственности в развитии страны, с опорой на память предков и веру в Бога (54%).

Первое место по важности среди поправок, затрагивающих политическую сферу, россияне отдали запрету одному и тому же человеку одновременно быть сенатором и депутатом Госдумы - 67%. Также в топ вошли снятие ограничения для занимавших или занимающего должность Президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах (61%), создание единой системы публичной власти (61%), расширение полномочий Государственной Думы (48%) и Совета Федерации (46%).

Среди планируемых изменений в Основной закон, затрагивающие экологическую, научную, добровольческую и сферу персональных данных, самой важной, по мнению опрошенных, стала поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны - 93%. На втором месте по важности норма об обязательстве государства поддерживать научно-технологическое развитие России, сохранение и развитие ее научного потенциала - 90%. Далее следует норма об обеспечении защиты и безопасности цифровой информации и персональных данных (88%), о защите животных, формировании ответственного отношения к ним (85%), о создании правительством условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры (84%). Завершает список важных поправок в данных сферах положение об осуществлении правительством мер по поддержке волонтерской деятельности (75%).