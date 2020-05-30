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30.05.2020 00:11
Рубрика: В мире

Власти США ограничили въезд в страну для ученых из КНР

Президент США ограничил въезд в страну ученых из КНР, ссылаясь на кражу интеллектуальной собственности. Об этом говорится в тексте обращения, выпущенного Трампом.

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"Прекращается въезд в США не являющихся иммигрантами граждан КНР, которые добиваются въезда по визам типа F и J для учебы или исследований в США, а также работающих, учащихся или проводящих исследования от имени любого учреждения КНР, которое поддерживает "стратегию слияния военно-гражданских технологий", за исключением студентов", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

США обвиняют КНР в том, что она присылает своих специалистов учиться и вести исследования в американских университетах с целью освоить технологии. Администрация США объявляла, что лишь за 2019 год были предъявлены обвинения в этой связи более чем 50 лицам.

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