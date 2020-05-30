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30.05.2020 13:00
Рубрика: Общество

Ученые определили возраст древнейшей многоножки

Текст: Алена Ларина

Уран-свинцовый метод определения возраста древних отложений помог узнать, что первые многоножки на Земле жили 425 миллионов лет назад.

Ученые из Великобритании выяснили это, исследовав древние находки в окрестностях английского города Ладлоу, а также на острове Керрера и у деревни Коуи в Шотландии. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале Historical Biology.

Фото: Megan Jacobs from University of Portsmouth Palaeontology
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Майкл Брукфилд из Техасского университета в Остине совместно с коллегами решил восстановить первые этапы эволюции наземных многоножек по возрасту отложений, в которых нашли их самые ранние останки.

Уран-свинцовый метод датировки минералов цирконов помог исследователям узнать, что отложениям на Керрере - 425-426 миллионов лет. Ранее там была найдена многоножка Kampecaris obanensis. Теперь ее можно считать самой древней из известных науке.

Такие многоножки водились в окрестностях пресноводного озера, и явных приспособлений к дыханию воздухом у них еще не было. Они были привязаны к заболоченным прибрежным зарослям примитивных растений куксоний.

Десять миллионов лет спустя, как показывают ископаемые из Коуи, их возраст был оценен в 413 - 414 миллионов лет, фауна многоножек и других наземных членистоногих стала более разнообразной. Среди них появился вид, до сих пор считавшийся древнейшей многоножкой, Pneumodesmus newmani.

Предполагалось, что ему 428 миллионов лет, но исследование Майкла Брукфилда и его команды показало, что это не так: эти многоножки оказались на 13 миллионов лет моложе. Оказывается, Kampecaris obanensis - более древний вид.

Общество Наука

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