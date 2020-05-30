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30.05.2020 10:35
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8952 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За минувшие сутки в 83 регионах России подтверждено 8952 случая COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, 41,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

  1. Москва - 2367
  2. Московская область - 735
  3. Санкт-Петербург - 365
  4. Нижегородская область - 289
  5. Свердловская область - 261
  6. Ханты-Мансийский АО - 167
  7. Иркутская область - 162
  8. Архангельская область - 158
  9. Волгоградская область - 154
  10. Ростовская область - 152
  11. Челябинская область - 150
  12. Красноярский край - 136
  13. Республика Дагестан - 126
  14. Республика Саха (Якутия) - 114
  15. Новосибирская область - 109
  16. Тульская область - 107
  17. Брянская область - 105
  18. Ульяновская область - 98
  19. Саратовская область - 96
  20. Смоленская область - 95
  21. Калужская область - 90
  22. Пензенская область - 90
  23. Воронежская область - 89
  24. Чувашская Республика - 89
  25. Ивановская область - 87
  26. Ставропольский край - 84
  27. Белгородская область - 83
  28. Краснодарский край - 82
  29. Республика Башкортостан - 80
  30. Ярославская область - 79
  31. Орловская область - 78
  32. Кировская область - 78
  33. Кабардино-Балкарская Республика - 77
  34. Рязанская область - 74
  35. Липецкая область - 72
  36. Курская область - 71
  37. Тамбовская область - 71
  38. Алтайский край - 71
  39. Пермский край - 70
  40. Владимирская область - 63
  41. Новгородская область - 63
  42. Республика Татарстан - 63
  43. Хабаровский край - 59
  44. Ленинградская область - 55
  45. Республика Тыва - 55
  46. Карачаево-Черкесская Республика - 54
  47. Калининградская область - 51
  48. Омская область - 50
  49. Приморский край - 50
  50. Республика Северная Осетия - 49
  51. Камчатский край - 46
  52. Мурманская область - 45
  53. Оренбургская область - 45
  54. Республика Ингушетия - 44
  55. Республика Марий Эл - 44
  56. Тверская область - 43
  57. Псковская область - 42
  58. Самарская область - 42
  59. Республика Мордовия - 40
  60. Астраханская область - 39
  61. Забайкальский край - 33
  62. Республика Коми - 31
  63. Ямало-Ненецкий АО - 30
  64. Республика Хакасия - 30
  65. Костромская область - 28
  66. Тюменская область - 28
  67. Республика Бурятия - 27
  68. Республика Карелия - 25
  69. Амурская область - 25
  70. Удмуртская Республика - 24
  71. Вологодская область - 22
  72. Томская область - 22
  73. Республика Калмыкия - 20
  74. Республика Адыгея - 19
  75. Чеченская Республика - 17
  76. Курганская область - 16
  77. Кемеровская область - 13
  78. Еврейская АО - 11
  79. Республика Крым - 8
  80. Сахалинская область - 7
  81. Республика Алтай - 6
  82. Чукотский АО - 5
  83. Ненецкий автономный округ - 2

Всего в России зарегистрировано 396 575 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 181 человек:

  • Владимирская область - 1
  • Костромская область - 1
  • Московская область - 24
  • Смоленская область - 4
  • Тульская область - 3
  • Москва - 78
  • Новгородская область - 1
  • Санкт-Петербург - 13
  • Ростовская область - 2
  • Республика Дагестан - 25
  • Кабардино-Балкарская Республика - 2
  • Республика Северная Осетия - Алания - 3
  • Ставропольский край - 1
  • Республика Марий Эл - 2
  • Республика Чувашия - 2
  • Кировская область - 2
  • Нижегородская область - 4
  • Пензенская область - 2
  • Свердловская область - 1
  • Тюменская область - 1
  • Ханты-Мансийский АО - 1
  • Челябинская область - 1
  • Красноярский край - 4
  • Новосибирская область - 1
  • Забайкальский край - 1
  • Приморский край - 1

За весь период пандемии умерли 4 555 человек. За сутки из больниц выписано 8 212 выздоровевших:

  • Белгородская область - 71
  • Брянская область - 103
  • Владимирская область - 118
  • Воронежская область - 71
  • Ивановская область - 76
  • Калужская область - 105
  • Костромская область - 17
  • Курская область - 88
  • Липецкая область - 41
  • Московская область - 387
  • Орловская область - 43
  • Рязанская область - 51
  • Смоленская область - 28
  • Тамбовская область - 58
  • Тверская область - 55
  • Тульская область - 106
  • Ярославская область - 53
  • Москва - 3599
  • Республика Карелия - 9
  • Республика Коми - 18
  • Архангельская область - 44
  • Вологодская область - 12
  • Калининградская область - 36
  • Ленинградская область - 111
  • Мурманская область - 148
  • Новгородская область - 27
  • Псковская область - 26
  • Санкт-Петербург - 260
  • Республика Адыгея - 22
  • Республика Калмыкия - 27
  • Республика Крым - 12
  • Краснодарский край - 115
  • Астраханская область - 44
  • Волгоградская область - 69
  • Ростовская область - 82
  • Севастополь - 4
  • Республика Дагестан - 10
  • Республика Ингушетия - 34
  • Кабардино-Балкарская Республика - 71
  • Карачаево-Черкесская Республика - 8
  • Республика Северная Осетия - Алания - 160
  • Чеченская Республика - 38
  • Ставропольский край - 51
  • Республика Башкортостан - 21
  • Республика Марий Эл - 32
  • Республика Мордовия - 39
  • Республика Татарстан - 103
  • Удмуртская Республика - 15
  • Республика Чувашия - 25
  • Пермский край - 38
  • Кировская область - 60
  • Нижегородская область - 171
  • Пензенская область - 80
  • Самарская область - 56
  • Саратовская область - 85
  • Ульяновская область - 66
  • Курганская область - 11
  • Свердловская область - 145
  • Тюменская область - 7
  • Ханты-Мансийский АО - 24
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 55
  • Челябинская область - 74
  • Республика Алтай - 10
  • Республика Тыва - 5
  • Республика Хакасия - 27
  • Алтайский край - 35
  • Красноярский край - 23
  • Иркутская область - 15
  • Кемеровская область - 30
  • Новосибирская область - 72
  • Омская область - 27
  • Томская область - 28
  • Республика Бурятия - 43
  • Республика Саха (Якутия) - 54
  • Забайкальский край - 43
  • Камчатский край - 13
  • Приморский край - 102
  • Амурская область - 10
  • Магаданская область - 10
  • Хабаровский край - 33
  • Еврейская автономная область - 14
  • Чукотский автономный округ - 3

За весь период выписано 167 469 человек.

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