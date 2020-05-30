За сутки в России подтверждено 8952 случая COVID-19 в 83 регионах

За минувшие сутки в 83 регионах России подтверждено 8952 случая COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, 41,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 2367
- Московская область - 735
- Санкт-Петербург - 365
- Нижегородская область - 289
- Свердловская область - 261
- Ханты-Мансийский АО - 167
- Иркутская область - 162
- Архангельская область - 158
- Волгоградская область - 154
- Ростовская область - 152
- Челябинская область - 150
- Красноярский край - 136
- Республика Дагестан - 126
- Республика Саха (Якутия) - 114
- Новосибирская область - 109
- Тульская область - 107
- Брянская область - 105
- Ульяновская область - 98
- Саратовская область - 96
- Смоленская область - 95
- Калужская область - 90
- Пензенская область - 90
- Воронежская область - 89
- Чувашская Республика - 89
- Ивановская область - 87
- Ставропольский край - 84
- Белгородская область - 83
- Краснодарский край - 82
- Республика Башкортостан - 80
- Ярославская область - 79
- Орловская область - 78
- Кировская область - 78
- Кабардино-Балкарская Республика - 77
- Рязанская область - 74
- Липецкая область - 72
- Курская область - 71
- Тамбовская область - 71
- Алтайский край - 71
- Пермский край - 70
- Владимирская область - 63
- Новгородская область - 63
- Республика Татарстан - 63
- Хабаровский край - 59
- Ленинградская область - 55
- Республика Тыва - 55
- Карачаево-Черкесская Республика - 54
- Калининградская область - 51
- Омская область - 50
- Приморский край - 50
- Республика Северная Осетия - 49
- Камчатский край - 46
- Мурманская область - 45
- Оренбургская область - 45
- Республика Ингушетия - 44
- Республика Марий Эл - 44
- Тверская область - 43
- Псковская область - 42
- Самарская область - 42
- Республика Мордовия - 40
- Астраханская область - 39
- Забайкальский край - 33
- Республика Коми - 31
- Ямало-Ненецкий АО - 30
- Республика Хакасия - 30
- Костромская область - 28
- Тюменская область - 28
- Республика Бурятия - 27
- Республика Карелия - 25
- Амурская область - 25
- Удмуртская Республика - 24
- Вологодская область - 22
- Томская область - 22
- Республика Калмыкия - 20
- Республика Адыгея - 19
- Чеченская Республика - 17
- Курганская область - 16
- Кемеровская область - 13
- Еврейская АО - 11
- Республика Крым - 8
- Сахалинская область - 7
- Республика Алтай - 6
- Чукотский АО - 5
- Ненецкий автономный округ - 2
Всего в России зарегистрировано 396 575 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 181 человек:
- Владимирская область - 1
- Костромская область - 1
- Московская область - 24
- Смоленская область - 4
- Тульская область - 3
- Москва - 78
- Новгородская область - 1
- Санкт-Петербург - 13
- Ростовская область - 2
- Республика Дагестан - 25
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Республика Северная Осетия - Алания - 3
- Ставропольский край - 1
- Республика Марий Эл - 2
- Республика Чувашия - 2
- Кировская область - 2
- Нижегородская область - 4
- Пензенская область - 2
- Свердловская область - 1
- Тюменская область - 1
- Ханты-Мансийский АО - 1
- Челябинская область - 1
- Красноярский край - 4
- Новосибирская область - 1
- Забайкальский край - 1
- Приморский край - 1
За весь период пандемии умерли 4 555 человек. За сутки из больниц выписано 8 212 выздоровевших:
- Белгородская область - 71
- Брянская область - 103
- Владимирская область - 118
- Воронежская область - 71
- Ивановская область - 76
- Калужская область - 105
- Костромская область - 17
- Курская область - 88
- Липецкая область - 41
- Московская область - 387
- Орловская область - 43
- Рязанская область - 51
- Смоленская область - 28
- Тамбовская область - 58
- Тверская область - 55
- Тульская область - 106
- Ярославская область - 53
- Москва - 3599
- Республика Карелия - 9
- Республика Коми - 18
- Архангельская область - 44
- Вологодская область - 12
- Калининградская область - 36
- Ленинградская область - 111
- Мурманская область - 148
- Новгородская область - 27
- Псковская область - 26
- Санкт-Петербург - 260
- Республика Адыгея - 22
- Республика Калмыкия - 27
- Республика Крым - 12
- Краснодарский край - 115
- Астраханская область - 44
- Волгоградская область - 69
- Ростовская область - 82
- Севастополь - 4
- Республика Дагестан - 10
- Республика Ингушетия - 34
- Кабардино-Балкарская Республика - 71
- Карачаево-Черкесская Республика - 8
- Республика Северная Осетия - Алания - 160
- Чеченская Республика - 38
- Ставропольский край - 51
- Республика Башкортостан - 21
- Республика Марий Эл - 32
- Республика Мордовия - 39
- Республика Татарстан - 103
- Удмуртская Республика - 15
- Республика Чувашия - 25
- Пермский край - 38
- Кировская область - 60
- Нижегородская область - 171
- Пензенская область - 80
- Самарская область - 56
- Саратовская область - 85
- Ульяновская область - 66
- Курганская область - 11
- Свердловская область - 145
- Тюменская область - 7
- Ханты-Мансийский АО - 24
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 55
- Челябинская область - 74
- Республика Алтай - 10
- Республика Тыва - 5
- Республика Хакасия - 27
- Алтайский край - 35
- Красноярский край - 23
- Иркутская область - 15
- Кемеровская область - 30
- Новосибирская область - 72
- Омская область - 27
- Томская область - 28
- Республика Бурятия - 43
- Республика Саха (Якутия) - 54
- Забайкальский край - 43
- Камчатский край - 13
- Приморский край - 102
- Амурская область - 10
- Магаданская область - 10
- Хабаровский край - 33
- Еврейская автономная область - 14
- Чукотский автономный округ - 3
За весь период выписано 167 469 человек.