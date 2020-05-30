За сутки в России подтверждено 8952 случая COVID-19 в 83 регионах

За минувшие сутки в 83 регионах России подтверждено 8952 случая COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, 41,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва - 2367 Московская область - 735 Санкт-Петербург - 365 Нижегородская область - 289 Свердловская область - 261 Ханты-Мансийский АО - 167 Иркутская область - 162 Архангельская область - 158 Волгоградская область - 154 Ростовская область - 152 Челябинская область - 150 Красноярский край - 136 Республика Дагестан - 126 Республика Саха (Якутия) - 114 Новосибирская область - 109 Тульская область - 107 Брянская область - 105 Ульяновская область - 98 Саратовская область - 96 Смоленская область - 95 Калужская область - 90 Пензенская область - 90 Воронежская область - 89 Чувашская Республика - 89 Ивановская область - 87 Ставропольский край - 84 Белгородская область - 83 Краснодарский край - 82 Республика Башкортостан - 80 Ярославская область - 79 Орловская область - 78 Кировская область - 78 Кабардино-Балкарская Республика - 77 Рязанская область - 74 Липецкая область - 72 Курская область - 71 Тамбовская область - 71 Алтайский край - 71 Пермский край - 70 Владимирская область - 63 Новгородская область - 63 Республика Татарстан - 63 Хабаровский край - 59 Ленинградская область - 55 Республика Тыва - 55 Карачаево-Черкесская Республика - 54 Калининградская область - 51 Омская область - 50 Приморский край - 50 Республика Северная Осетия - 49 Камчатский край - 46 Мурманская область - 45 Оренбургская область - 45 Республика Ингушетия - 44 Республика Марий Эл - 44 Тверская область - 43 Псковская область - 42 Самарская область - 42 Республика Мордовия - 40 Астраханская область - 39 Забайкальский край - 33 Республика Коми - 31 Ямало-Ненецкий АО - 30 Республика Хакасия - 30 Костромская область - 28 Тюменская область - 28 Республика Бурятия - 27 Республика Карелия - 25 Амурская область - 25 Удмуртская Республика - 24 Вологодская область - 22 Томская область - 22 Республика Калмыкия - 20 Республика Адыгея - 19 Чеченская Республика - 17 Курганская область - 16 Кемеровская область - 13 Еврейская АО - 11 Республика Крым - 8 Сахалинская область - 7 Республика Алтай - 6 Чукотский АО - 5 Ненецкий автономный округ - 2 Всего в России зарегистрировано 396 575 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 181 человек: Владимирская область - 1

Костромская область - 1

Московская область - 24

Смоленская область - 4

Тульская область - 3

Москва - 78

Новгородская область - 1

Санкт-Петербург - 13

Ростовская область - 2

Республика Дагестан - 25

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Республика Северная Осетия - Алания - 3

Ставропольский край - 1

Республика Марий Эл - 2

Республика Чувашия - 2

Кировская область - 2

Нижегородская область - 4

Пензенская область - 2

Свердловская область - 1

Тюменская область - 1

Ханты-Мансийский АО - 1

Челябинская область - 1

Красноярский край - 4

Новосибирская область - 1

Забайкальский край - 1

Приморский край - 1 За весь период пандемии умерли 4 555 человек. За сутки из больниц выписано 8 212 выздоровевших: Белгородская область - 71

Брянская область - 103

Владимирская область - 118

Воронежская область - 71

Ивановская область - 76

Калужская область - 105

Костромская область - 17

Курская область - 88

Липецкая область - 41

Московская область - 387

Орловская область - 43

Рязанская область - 51

Смоленская область - 28

Тамбовская область - 58

Тверская область - 55

Тульская область - 106

Ярославская область - 53

Москва - 3599

Республика Карелия - 9

Республика Коми - 18

Архангельская область - 44

Вологодская область - 12

Калининградская область - 36

Ленинградская область - 111

Мурманская область - 148

Новгородская область - 27

Псковская область - 26

Санкт-Петербург - 260

Республика Адыгея - 22

Республика Калмыкия - 27

Республика Крым - 12

Краснодарский край - 115

Астраханская область - 44

Волгоградская область - 69

Ростовская область - 82

Севастополь - 4

Республика Дагестан - 10

Республика Ингушетия - 34

Кабардино-Балкарская Республика - 71

Карачаево-Черкесская Республика - 8

Республика Северная Осетия - Алания - 160

Чеченская Республика - 38

Ставропольский край - 51

Республика Башкортостан - 21

Республика Марий Эл - 32

Республика Мордовия - 39

Республика Татарстан - 103

Удмуртская Республика - 15

Республика Чувашия - 25

Пермский край - 38

Кировская область - 60

Нижегородская область - 171

Пензенская область - 80

Самарская область - 56

Саратовская область - 85

Ульяновская область - 66

Курганская область - 11

Свердловская область - 145

Тюменская область - 7

Ханты-Мансийский АО - 24

Ямало-Ненецкий автономный округ - 55

Челябинская область - 74

Республика Алтай - 10

Республика Тыва - 5

Республика Хакасия - 27

Алтайский край - 35

Красноярский край - 23

Иркутская область - 15

Кемеровская область - 30

Новосибирская область - 72

Омская область - 27

Томская область - 28

Республика Бурятия - 43

Республика Саха (Якутия) - 54

Забайкальский край - 43

Камчатский край - 13

Приморский край - 102

Амурская область - 10

Магаданская область - 10

Хабаровский край - 33

Еврейская автономная область - 14

Чукотский автономный округ - 3 За весь период выписано 167 469 человек.