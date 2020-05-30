Законно ли начислять плату за коммунальные услуги на не прописанных жильцов

Может ли ТСЖ начислять плату за коммуналку не собственникам и не прописанным в квартире людям? Просто проживающим. Законно ли это?

Во-первых, хозяин жилья (собственник или наниматель по договору социального найма, наниматель служебной квартиры) в большинстве случаев сейчас оплачивает коммунальные услуги по показаниям приборов учета. В этом случае не имеет значения, сколько человек зарегистрированы в квартире по месту проживания (постоянно) или по месту пребывания (временно). Временная регистрация граждан в квартире обязательна, если они проживают в помещении свыше 90 суток, поясняет заместитель гендиректора Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев. Но если в квартире нет приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии или бытового газа, то оплата коммунальных услуг происходит по нормативам потребления. В этом случае нормативы умножаются на количество проживающих граждан, и не обязательно зарегистрированных. Помимо начисления платы за коммунальные услуги на постоянно или временно зарегистрированных граждан плата должна начисляться на временных жильцов (гостей, например), которые проживают в квартире более 5 суток. Это требование Правил предоставления коммунальных услуг. Делать "прописку" временным жильцам, проживающим менее 90 дней, не обязательно, но нужно сообщить о гостях в управляющую организацию или ТСЖ. Таких "лишних" жителей учтут при начислении платы за коммунальные услуги. Если в квартире нет индивидуальных приборов учета, то исходя из количества проживающих делают расчет платы за газ, холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию. Иногда могут пересчитать и плату за вывоз мусора (в некоторых регионах ее начисляют по количеству жильцов, в других - исходя из площади жилья).

Если хозяин квартиры, в которой нет индивидуальных приборов учета, не сообщил в срок о своих гостях или арендаторах, то соседи или управляющая организация могут составить акт о проживании этих жильцов. Порядок составления этого акта определен в п.56(1) Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства №354 от 6 мая 2011 года. Если владелец квартиры отказывается подписать акт, то его могут подписать представитель управляющей или ресурсоснабжающей организации, двое соседей и член совета многоквартирного дома (либо председатель ТСЖ или ЖСК). Затем этот акт передается в органы внутренних дел. В дальнейшем на основании акта управляющая организация или ТСЖ могут начислять плату за коммунальные услуги, исходя из уточненного количества проживающих граждан. Причем датой начала проживания временных жильцов, о которых не сообщил владелец квартиры, считается первое число месяца, в котором был составлен акт.

Направление акта в органы внутренних дел обусловлено тем, что помимо нарушения порядка оплаты коммунальных услуг высока вероятность нарушения правил регистрации граждан по месту жительства и пребывания. Однако на практике, отмечает Гордеев, и работникам управляющей организации, и председателю ТСЖ, и полицейскому будет очень сложно доказать, что эти люди действительно живут в квартире больше пяти дней (доказывать придется при споре, если недовольный собственник обратится, например, в суд, в госжилинспекцию или в прокуратуру). Если это и удается сделать, то обычно лишь благодаря честному признанию самих "временных" жильцов или неопровержимым доказательствам.

"На самом деле такие незафиксированные жители приносят убытки не управляющей организации или ТСЖ, а своим соседям. Если в квартире без счетчиков воды зарегистрирован один человек, а проживает пятеро, то, например, вода, которую израсходовали эти неучтенные люди, арифметически оплачивается как вода, которая была израсходована на содержание общего имущества в доме. Плата за нее распределяется пропорционально на всех добросовестных владельцев квартир в доме", - уточняет Гордеев.

Есть еще один случай применения нормативов потребления, исходя из количества человек. На этот раз без доказывания факта проживания. Согласно пункту 56(2) Правил коммунальных услуг при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. Один собственник - значит один норматив, пять собственников - пять соответствующих нормативов.