Жена Малкина рассказала о патриотизме и американском гражданстве мужа

Жена российского хоккеиста "Питтсбурга" Евгения Малкина Анна Кастерова рассказала о его отношении к родине и травле, которая возникла после того, как стало известно о его американском гражданстве.

Информация о том, что у Евгения Малкина есть американское гражданство, появилась в октябре прошлого года. После этого в социальных сетях и комментариях пользователи осудили хоккеиста за это, чуть ли не называя его предателем. Хотя Малкин всегда соглашался выступать за сборную страны.

"Это очень печально. Женя - патриот России и своего родного города Магнитогорска, - заявила Кастерова. - Он помогает многим людям из этой страны. У нас была безвыходная ситуация - нам нужно было расписаться. Это не было так, что "давайте сделаем это быстро, через связи". У нас были реальные обстоятельства. В США стопроцентная бюрократия".

По словам Кастеровой, сейчас Америка - второй дом для Малкина и его семьи. Хоккеист тут работает и получает деньги.

"Он отказался от России? Нет", - цитирует Кастерову "СЭ".