52 россиянина вылетели из Афин в Москву вывозным рейсом

52 россиянина и два иностранных гражданина вылетели сегодня из Афин в Москву вывозным рейсом компании Aegean Airways. Об этом сообщили в посольстве России в Греции.

Как отметили в диппредставительстве, это третий подобный рейс из Греции. Были вывезены последние из российских граждан, обратившиеся за содействием в возвращении на родину в условиях прекращения регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

"На этот раз большинство пассажиров - жители регионов юга России, - сообщили в посольстве. - Прорабатывается вопрос их последующей доставки из Москвы к месту проживания, в том числе организации спецрейса из столицы в один из городов юга страны". На борту также есть и граждане, проживающие в Сибири, на Дальнем Востоке, других регионах.

"В числе пассажиров - семьи с детьми, в том числе тяжелобольной ребенок, находившийся здесь на реабилитации - подчеркнули российские дипломаты. - Также два моряка, для которых греческой стороной были выданы специальные разрешения на сход на берег".

"Благодарим власти Греции за помощь в своевременном решении всех вопросов, связанных в подготовкой вывозного рейса", - отмечают в посольстве.