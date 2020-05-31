Анджей Дуда утратил шансы переизбраться в первом туре

Новости

В МИД назвали жестокостью распыление полицией США спрея в лицо журналисту РФ 16:13
"Малыш Йода" мог выглядеть не так уж мило. Опубликованы первые арты 16:10
Генпрокуратура взяла на контроль проверку ситуации с COVID-19 в КЧР 16:05
Пять вещей, которые не стоит возить в багажнике автомобиля 16:02
Новый вид морских звезд назвали в честь Патрика из "Губки Боба" 16:00
В Испании предложили часть уроков в школах проводить на природе 15:58
В Мурманской области из-за паводка подтопило железнодорожный мост 15:52
"Жанна Аркадьевна" из "Прекрасной няни" призвала москвичей к порядку 15:28
Воробьев: Службы ЖКХ, дорожники и МЧС заняты ликвидацией последствий дождей 15:05
Песков назвал президентской инициативу о выплатах для детей от 3 до 16 лет 15:04
В Белгородской области число жертв коронавируса достигло 20 14:50
Песков ответил на вопрос по дате голосования по Конституции 14:35
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР 14:34
В США полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против журналистов 14:33
Эксперты предрекли кризис на вторичном авторынке 14:30
МЧС: Пожарные Москвы с начала года спасли из огня свыше 400 человек 14:28
В Москве 1 июня откроют вестибюли нескольких станций метро 14:17
Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7 14:08
Водители микроавтобусов устроили провокацию на границе Украины с Венгрией 13:55
В Краснодар из Ливана вывозным рейсом вернулись 24 россиянина 13:48
Видео: В Омске жилой дом загорелся после взрыва 13:35
Андрей Кончаловский: Интеллект из Голливуда ушел, он никому не нужен 13:35
В Чехии нашли "неисчислимый" золотой клад Тридцатилетней войны 13:34
Следователи озвучили версии пожаров в Новой Ладоге 13:32
Нарколог назвал верный способ бросить курить 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
31.05.2020 16:10
Рубрика: В мире

Анджей Дуда утратил шансы переизбраться в первом туре

Текст: Ариадна Рокоссовская
За две недели с момента начала повторной президентской избирательной кампании мэр Варшавы Рафал Тшасковски лишил действующего главу Польши Анджея Дуду шансов на переизбрание в первом туре.
Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kacper Pempel Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Есть поговорка "Назло бабушке отморожу себе уши" - что-то подобное произошло с руководством правящей партии "Право и справедливость", которое хотело любой ценой провести выборы президента страны 10 мая 2020 года. Весной все опросы показывали, что выходец из этой партии действующий президент Анджей Дуда получит больше половины голосов избирателей и будет переизбран в первом туре.

Фото: Marcin Bielecki/PAP
В Польше раскрыли многовековую дипломатическую тайну

Однако пандемия коронавируса смешала карты всем - и кандидатам от оппозиции, которые не могли проводить избирательную кампанию, и властям, которые столкнулись с тем, что обычные выборы проводить небезопасно, а подготовиться к голосованию по почте они не успевают. С этого момента происходящее на польской политической сцене стало напоминать пьесу театра абсурда.

Напомним, что власти решили выборы 10 мая не проводить, признать их несостоявшимися и назначить новую дату с новой избирательной кампанией. С тех пор прошло три недели, но дата выборов так и не назначена. Все зарегистрированные кандидаты стали кандидатами в кандидаты. А партии получили возможность посмотреть на рейтинги своих выдвиженцев и подумать, правильно ли они сделали ставки минувшей зимой, когда кампания только начиналась. И извечные главные противники "Права и Справедливости" из партии "Гражданская коалиция" пришли к выводу, что их кандидат, а вернее кандидатка не оправдает их ожиданий.

От этой политической формации на пост президента выдвигалась вице-спикер нижней палаты парламента Малгожата Кидава-Блоньска - опытный политик, к тому же правнучка президента Польши Станислава Войчеховского (руководил страной в 1922-1926 гг.) и премьера Владислава Грабского (руководил советом министров в 1923-1925 гг.). В прошлогодних парламентских выборах Кидава-Блоньска получила лучший индивидуальный результат в своей партии, и, возможно, так было бы и в этот раз. Но 29 марта, в связи с объявлением в Польше режима эпидемии, она заявила об отмене своей избирательной кампании и призвала поляков к бойкоту выборов 10 мая. Неизвестно, только ли это привело к падению ее рейтинга, но к началу мая за нее планировали голосовать лишь 2 процента опрошенных центром исследований Ipsos. Одновременно стало известно, что 73 процента избирателей ее партии планируют последовать рекомендации Кидавы-Блоньской и бойкотировать президентские выборы. Тем временем за действующего главу государства на тот момент собирались голосовать 63 процента респондентов, это означало его безоговорочную победу в первом туре.

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Полиция Польши задержала на акции протеста кандидата в президенты

Поэтому партия "Гражданская коалиция" решила воспользоваться возможностью сменить кандидата. 15 мая пани Малгожата в полном одиночестве вышла к журналистам и заявила, что снимает свою кандидатуру. Ее соратники в этот момент уже решали, кем заменить принципиальную Кидаву-Блоньску. И выбор пал на молодого и харизматичного мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который буквально год назад клялся, что у него нет президентских амбиций и он планирует посвятить свою жизнь служению жителям польской столицы.

Итог: всего за две недели Тшасковски отобрал голоса у действующего президента и некоторых других конкурентов, теперь за него планирует голосовать 21 процент поляков, а за Анждея Дуду - 35 процентов. Это означает, что избежать второго тура не удастся, а в нем, по опросам института исследований Instytut Badań Pollster, шансы противников почти равны: 51,32 процента голосов у Анджея Дуды и 48,68 процентов у Рафала Тшасковского. И это только начало борьбы, ведь самая ближайшая возможная дата выборов - 28 июня.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков ответил на вопрос по дате голосования по Конституции
Роспотребнадзор: Россиянам не нужно будет носить маски на пляже
Мишустин утвердил правила выплат за временную опеку над инвалидами
Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7
Депутат Рады: Украине необходимы рынки России и стран СНГ
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии