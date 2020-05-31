Анджей Дуда утратил шансы переизбраться в первом туре

За две недели с момента начала повторной президентской избирательной кампании мэр Варшавы Рафал Тшасковски лишил действующего главу Польши Анджея Дуду шансов на переизбрание в первом туре.

Есть поговорка "Назло бабушке отморожу себе уши" - что-то подобное произошло с руководством правящей партии "Право и справедливость", которое хотело любой ценой провести выборы президента страны 10 мая 2020 года. Весной все опросы показывали, что выходец из этой партии действующий президент Анджей Дуда получит больше половины голосов избирателей и будет переизбран в первом туре.

Однако пандемия коронавируса смешала карты всем - и кандидатам от оппозиции, которые не могли проводить избирательную кампанию, и властям, которые столкнулись с тем, что обычные выборы проводить небезопасно, а подготовиться к голосованию по почте они не успевают. С этого момента происходящее на польской политической сцене стало напоминать пьесу театра абсурда.

Напомним, что власти решили выборы 10 мая не проводить, признать их несостоявшимися и назначить новую дату с новой избирательной кампанией. С тех пор прошло три недели, но дата выборов так и не назначена. Все зарегистрированные кандидаты стали кандидатами в кандидаты. А партии получили возможность посмотреть на рейтинги своих выдвиженцев и подумать, правильно ли они сделали ставки минувшей зимой, когда кампания только начиналась. И извечные главные противники "Права и Справедливости" из партии "Гражданская коалиция" пришли к выводу, что их кандидат, а вернее кандидатка не оправдает их ожиданий.

От этой политической формации на пост президента выдвигалась вице-спикер нижней палаты парламента Малгожата Кидава-Блоньска - опытный политик, к тому же правнучка президента Польши Станислава Войчеховского (руководил страной в 1922-1926 гг.) и премьера Владислава Грабского (руководил советом министров в 1923-1925 гг.). В прошлогодних парламентских выборах Кидава-Блоньска получила лучший индивидуальный результат в своей партии, и, возможно, так было бы и в этот раз. Но 29 марта, в связи с объявлением в Польше режима эпидемии, она заявила об отмене своей избирательной кампании и призвала поляков к бойкоту выборов 10 мая. Неизвестно, только ли это привело к падению ее рейтинга, но к началу мая за нее планировали голосовать лишь 2 процента опрошенных центром исследований Ipsos. Одновременно стало известно, что 73 процента избирателей ее партии планируют последовать рекомендации Кидавы-Блоньской и бойкотировать президентские выборы. Тем временем за действующего главу государства на тот момент собирались голосовать 63 процента респондентов, это означало его безоговорочную победу в первом туре.

Поэтому партия "Гражданская коалиция" решила воспользоваться возможностью сменить кандидата. 15 мая пани Малгожата в полном одиночестве вышла к журналистам и заявила, что снимает свою кандидатуру. Ее соратники в этот момент уже решали, кем заменить принципиальную Кидаву-Блоньску. И выбор пал на молодого и харизматичного мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который буквально год назад клялся, что у него нет президентских амбиций и он планирует посвятить свою жизнь служению жителям польской столицы.

Итог: всего за две недели Тшасковски отобрал голоса у действующего президента и некоторых других конкурентов, теперь за него планирует голосовать 21 процент поляков, а за Анждея Дуду - 35 процентов. Это означает, что избежать второго тура не удастся, а в нем, по опросам института исследований Instytut Badań Pollster, шансы противников почти равны: 51,32 процента голосов у Анджея Дуды и 48,68 процентов у Рафала Тшасковского. И это только начало борьбы, ведь самая ближайшая возможная дата выборов - 28 июня.