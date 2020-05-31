Анкету безработного проверят по базам МВД и ЗАГС

Информация, указанная гражданином при постановке на учет в качестве безработного, теперь будет автоматически проверяться в базах данных МВД и Едином государственном реестре ЗАГС. Если обнаружатся несоответствия, размер назначенного пособия будет скорректирован. Такой порядок установлен вступающим в силу постановлением правительства.

"Проверка по базам данных МВД позволяет исключить ситуацию, когда человек указал фактическое место жительства вместо адреса регистрации, а обращение к данным ЗАГС - о детях безработного, на которых полагается доплата к пособию, - объяснил руководитель проекта Общероссийского народного фронта "Профстажировки 2.0", член Общественной палаты РФ Илья Семин. - В принципе, такие проверки происходят и сейчас. Но это делается вручную, из-за чего сотрудники центров занятости перегружены и могут допустить случайные ошибки. Переход на систему межведомственного электронного взаимодействия позволит повысить качество и оперативность таких проверок во много раз".

В результате будет исключена ситуация, когда кому-то будет назначено пособие выше или ниже положенного ему по закону. После 1 июня служба занятости на основании результатов таких проверок сможет пересчитывать размер причитающегося гражданину пособия. Если же ошибка возникнет из-за сбоев в системе, человек сможет обосновать свою правоту и добиться восстановления размера пособия.