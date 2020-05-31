Новости

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС 20:48
Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы 19:43
Британцы выразили желание стать учителями после карантина 19:22
В Новороссийске проверят информацию о жестоком избиении женщины 19:17
Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полетом Crew Dragon 19:13
В КБР избрали меру пресечения адвокатам, подравшимся с полицейскими 18:53
Эксперимент по имитации полета на Луну перенесен на 2021 год 18:43
Российский фильм "Аванпост" откроет японский прокат после эпидемии 18:12
На Ставрополье запустили мобильное приложение для туристов 18:07
Чуть доработанные Lada Granta и Kalina. Чего ждать от подержанных Datsun 18:00
В Питтсбурге вандалы испортили скульптуру великого хоккеиста Марио Лемье 17:49
Crew Dragon успешно пристыковался к МКС 17:28
Площадь перед Нотр-Дам открылась для посетителей 17:20
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска 17:09
В Сочи постояльцев обсерватора задержали за распитие алкоголя 17:05
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи 17:00
Пушков: Трамп прав в своей оценке "большой семерки" 16:41
В МИД назвали жестокостью распыление полицией США спрея в лицо журналисту РФ 16:13
"Малыш Йода" мог выглядеть не так уж мило. Опубликованы первые арты 16:10
Генпрокуратура взяла на контроль проверку ситуации с COVID-19 в КЧР 16:05
Пять вещей, которые не стоит возить в багажнике автомобиля 16:02
Новый вид морских звезд назвали в честь Патрика из "Губки Боба" 16:00
В Испании предложили часть уроков в школах проводить на природе 15:58
В Мурманской области из-за паводка подтопило железнодорожный мост 15:52
"Жанна Аркадьевна" из "Прекрасной няни" призвала москвичей к порядку 15:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
31.05.2020 19:43
Рубрика: Власть

Веселое имя Пушкин

Текст: Павел Басинский (писатель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8170)
На этой неделе, 6 июня, исполняется 221 год со дня рождения А.С. Пушкина. Сбываются слова Федора Тютчева, написанные в год гибели Пушкина летом 1837 года: "Тебя ж, как первую любовь, / России сердце не забудет!.."

Но даже Тютчев не мог предположить, что актуальность Пушкина спустя два века не только не потеряется среди новых литературных имен, но и будет с каждым веком возрастать. И, возможно, это тоже имел в виду Александр Блок, когда в статье "О назначении поэта" клялся "веселым именем Пушкина".

Владимир Мирзоев экранизирует "Бориса Годунова" в современных реалиях, не меняя ни слова в тексте, а мы не чувствуем зазора между языком и картинкой

Еще он пишет: "легкое имя: Пушкин". Легко, весело и непринужденно Пушкин прошел сквозь века и, может быть, оттого не утратил своего веса, что никто этот вес определить не может. Пушкин легче кислорода и всегда рвется вверх; нам бы его удержать рядом с нами.

Легко и весело "подружился" Пушкин с современной кинематографией. Его язык не звучит архаично, а ведь ему двести лет! Владимир Мирзоев экранизирует "Бориса Годунова" в самых что ни на есть современных реалиях, где есть и "Мерседесы", и роскошные апартаменты, и война в Чечне, не меняя ни слова в тексте, а мы не чувствуем зазора между языком и картинкой.

Павел Басинский: Соцреализм в литературе не дал ничего выдающегося

Или вот "Сказка о рыбаке и рыбке". В этом году исполнилось 185 лет с момента ее публикации; она вышла в майском номере журнала "Библиотека для чтения" в 1835 году. Найдите в этой сказке хотя бы одно архаичное слово. Разве что "печатный пряник", который, впрочем, можно и сегодня купить в Туле на каждом углу.

"Старик не осмелился перечить, / Не дерзнул поперек слова молвить. / Вот идет он к синему морю, / Видит, на море черная буря". Это абсолютно современный язык, но с легким флером народного сказа.

Впрочем, не все поклонники этой сказки знают, что в ее черновой версии был архаичный элемент. Основным источником этого сюжета была "Сказка о рыбаке и его жене" из сборника братьев Гримм, где старуха стала еще и Римским Папой. Вот и у Пушкина она в первой версии до того же додумалась: "Не хочу я быть вольною царицей, / Я хочу быть римскою папой!" Кстати, на этот "заказ" рыбка ответила вполне по-русски: "Добро, будет она римскою папою".

"Воротился старик к старухе. / Перед ним монастырь латынский, / На стенах латынские монахи / Поют латынскую обедню. / Перед ним вавилонская башня. / На самой верхней на макушке / Сидит его старая старуха. / На старухе сарачинская шапка, / На шапке венец латынский, / На венце тонкая спица, / На спице Строфилус птица".

Это смешно, но здесь уже многое нужно комментировать. И Пушкин от этого фрагмента отказался ради "народного" звучания сказки. Хотя мне жалко этого фрагмента! Уж очень забавно звучит затем разговор старика с "римскою папою". "Поклонился старик старухе, / Закричал он голосом громким: / "Здравствуй ты, старая баба, / Я, чай, твоя душенька довольна?" / Отвечает глупая старуха: / "Врешь ты, пустое городишь, / Совсем душенька моя не довольна..." Такой перепад между "величественной" картинкой и простонародным языком покруче сериала "Молодой Папа"!

Но Пушкин, обладая безукоризненным вкусом и слухом, убрал этот фрагмент.

Басинский: Значение Сергея Соловьева для науки переоценить невозможно

А теперь о серьезном. Меня всегда удивлял тот факт, что "Сказку о рыбаке и рыбке" Пушкин написал довольно поздно, во время "второй Болдинской осени" в 1833 году. Уже три года прошло, как написан "Евгений Онегин" - "энциклопедия русской жизни", по словам В. Г. Белинского. Одновременно с этой "сказочкой" Пушкин в Болдине пишет "Пиковую даму", "Медного всадника" и "Историю Пугачева". Он пишет это после "оренбургской командировки" по Уралу, где собирал материалы для истории пугачевского бунта. Он уже не только писатель, он - историк.

И вдруг какая-то "сказочка", текст которой, я подсчитал, занимает столько же места, как текст этой моей газетной колонки. Зачем он ее пишет?

Известно, что Пушкин не считал эту сказку детской, хотя и современные дети слушают ее с большим удовольствием в исполнении актеров или родителей. В рукописи есть пометка: "18 песнь сербская". Пушкин собирался включить сказку в свой цикл "Песен западных славян". Но в результате, мне кажется, она стала таким гениальным "месседжем" народной мудрости. Коротко эту мудрость можно обозначить так: "Не в свои сани не садись".

В "Сказке о рыбаке и рыбке" Пушкин аккумулирует народную мудрость, ставшую темой "Истории Пугачева", "Пиковой дамы", "Медного всадника" и "Капитанской дочки"

Мудрость вроде простая, но на непонимании ее обломались такие, например, разные исторические личности, как Наполеон и Гитлер.

"Не в свои сани" садится и Пугачев, когда объявляет себя "императором". Позже Пушкин обыграет это в романе "Капитанская дочка". "Не в свои сани" садится бедный Евгений в "Медном всаднике", когда начинает спорить с Петром I. "Не в свои сани" садится Германн в "Пиковой даме", решаясь поиграть с потусторонними силами. В сущности, в "Сказке о рыбаке и рыбке" Пушкин аккумулирует эту мудрость, ставшую сквозной темой четырех его произведений - "Истории Пугачева", "Пиковой дамы", "Медного всадника" и "Капитанской дочки". В маленькой сказочке, которую и дети поймут.

Так поступают великие поэты.

Легкое, веселое имя Пушкин!

Власть Позиция Литература с Павлом Басинским

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин и иностранные гости посмотрят Парад Победы с трибуны
Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
Crew Dragon успешно пристыковался к МКС
В МИД назвали жестокостью распыление полицией США спрея в лицо журналисту РФ
Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование