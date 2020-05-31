Британцы выразили желание стать учителями после карантина

Домашнее обучение заставило многих взрослых британцев всерьез задуматься о том, чтобы стать учителем. Как показали результаты опроса благотворительной организации Now Teach, помогающей уже имеющим профессию людям переквалифицироваться в педагогов, карантин также заставил многих жителей Соединенного Королевства больше уважать школьных учителей, пишет газета The Guardian.

Опрос проводился среди двух тысяч взрослых британцев. Три процента из них заявили, что "думают о том, чтобы стать учителем, но до карантина даже не помышляли об этом". При этом пять процентов уже думали о профессии учителя до локдауна, но после введения ограничений стали думать об этом более серьезно. На первый взгляд, три процента - это очень мало. Однако, как заявила одна из руководителей Now Teach Люси Келлавэй, если учителями вдруг станут три процента от общего числа британцев, этого сразу решит проблему нехватки педагогов в школах для целого поколения. По данным Now Teach, число заявок на участие в их обучающих программах уже выросло на 70 процентов.

Кроме того, как показал опрос организации, 64 процента британцев-родителей заявили, что им понравилось домашнее обучение, только 9 процентов остались недовольны. Резко подрос и уровень уважения к учителям, лишь 4,5 процента респондентов заявили, что стали хуже относиться к школьным преподавателям.