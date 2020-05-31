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31.05.2020 10:58
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Будущее Сянгана никогда не будет зависеть от США

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил о планах прорабатывать отмену поправок, обеспечивающих особый подход в отношениях с ОАР Сянган. Это коснется торговых договоренностей и соглашений об экстрадиции, а также поездок американских граждан в Сянган, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам американского лидера, Китай сменил для Сянгана формулу "одна страна - две системы" на "одна страна - одна система". Так он оиреагировал на одобрение Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) резолюции о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Сянгане.

Комментируя высказывание Трампа, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сказал, что Сянган является Особым административным районом КНР и местным административным районом, который непосредственно подчиняется Центральному народному правительству страны. Вопросы законодательства в области защиты госбезопасности в ОАР Сянган относятся к внутренним делам Китая, ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться в них. "Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая", - подчеркнул дипломат. По его словам, правовая система и механизмы исполнения по обеспечению госбезопасности в ОАР Сянган создаются и совершенствуются для того, чтобы защищать национальный суверенитет, интересы в области безопасности и развития и последовательно реализовывать политику "одна страна - две системы".

Цель разработки закона о национальной безопасности в Сянгане - обеспечение его безопасности, процветания и стабильности ради укрепления защиты законных прав и свобод всех представителей сянганского общества, прекращения насилия и хаоса и восстановления порядка в районе. Документ никак не отразится на автономии региона, не затронет права жителей города и иностранных инвесторов.

Согласно принятому в США в 1992 году закону, этому району были даны преимущества в торговле и визовом обмене. Но, по словам Трампа, они теперь отменяются. Цель принятия администрацией президента США этого решения состоит в том, чтобы, используя вопрос Сянгана, выжать максимум пользы для собственного развития и нарушить социальный порядок в Китае. Но, на самом деле, их попытка может привести к ухудшению экономической ситуации во всем мире и, в первую очередь, экономики в собственной стране. Ведь у США есть важные интересы в Сянгане, который является важной зоной инвестиций и операций для американских деловых кругов. За последние 10 лет активное сальдо американского торгового баланса с Сянганом достигло 297 миллиардов долларов США, что обеспечило Сянгану первое место среди глобальных торговых партнеров Штатов. Сейчас в Сянгане находятся 85 тысяч американских граждан, базируется более 1300 компаний, около 300 региональных штаб-квартир и более 400 региональных офисов США. Здесь ведут деятельность практически все крупные финансовые компании Соединенных Штатов. Американская сторона должна иметь ясное понимание ситуации и не шантажировать санкциями.

В декабре 2019 года Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил статус Сянгана, как мирового финансового и регионального торгового центра, а также признал его одной из наиболее открытых экономик на планете. Этот статус района не будет изменен, заверил финансовый секретарь правительства ОАР Сянган Чэнь Маобо. По его словам, Сянган в еще большей степени укрепит указанный статус, а его надежная и сильная опора - материковый Китай.

Попытки США пошатнуть стабильность в Сянгане и сдержать развитие Китая являются бесполезными. ОАР Сянган полон решимости противостоять любым вызовам и готов принять контрмеры в отношении США. Будущее района только в руках китайского народа. Это не сможет изменить никто и ничто.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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