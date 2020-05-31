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В России запретили стихийную организацию детского отдыха
Как следует из документа, сферу детского отдыха каждый регион будет контролировать самостоятельно. Именно региональные власти утверждают перечень оздоровительных лагерей, формируют реестр, размещают его в интернете, следят за достоверностью, актуальностью и полнотой представленных в нем сведений.
По информации министерства просвещения, к 1 мая заявки на включение в региональные реестры подали 45 343 организации, в том числе 2738 стационарных. Всего они готовы принять 7 131 572 ребенка. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации разрешения на предоставление услуг сегодня выданы только некоторым пришкольным лагерям дневного пребывания в регионах, где ограничительные меры отменены. Поэтому окончательно реестры летних оздоровительных лагерей пока не сформированы.
Перед включением в реестр организация проверяется на соответствие требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, изучаются условия размещения и проживания в ней детей.
Также, согласно требованиям закона, в каждом оздоровительном лагере должны находиться медицинские работники, которые обязаны проводить регулярные медосмотры детей и вожатых. Поэтому в числе условий для включения организации в реестр - наличие медицинской лицензии или договора об оказании медпомощи. В отдельных случаях лагерю придется подтвердить доступность своих услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В министерстве просвещения пояснили, что реестры помогут предотвратить появление в сфере детского отдыха сомнительных организаций, а значит, и трагедий, исключат стихийную организацию детского отдыха. Постепенно они будут дополняться. Однако решение остается за местными властями, которые должны ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в регионе.
По словам министра просвещения Сергея Кравцова, большая часть лагерей откроется не раньше июля. При этом, скорее всего, нынешним летом отправить ребенка получится только в загородные лагеря в пределах своего региона.
Руководитель координационного центра по организации отдыха и оздоровления детей Леонид Проценко допускает, что в июне могут открыться лагеря в Тюменской области, а вот Москва подключится к организации детского отдыха, вероятно, не раньше 1 августа.
Вино из импортного сырья станет винным напитком
При этом, как пояснили в минсельхозе, 7% импортного сырья можно будет добавлять в российское вино только на протяжении первых трех лет с момента начала действия закона. А при производстве российских вин защищенных наименований запрещено и такое послабление. После переходного периода называть вином России (включая крепленые и игристые напитки) можно будет только ту продукцию, которая произведена на 100% из винограда, выращенного внутри страны. "Это позволит стимулировать отечественных виноделов выращивать свой виноград и делать из него качественный продукт для потребителя, который и будет называться вином", - пояснили в минсельхозе. В ведомстве подчеркнули: использовать в большем объеме импортное сырье российским производителям не запрещено. Но такая продукция будет называться не вином, а винным напитком. А на этикетках будет указано "Не является вином". Для такой продукции будут отведены отдельные полки в магазинах.
В данный момент отечественного виноматериала отрасли хватает только на половину производимой винодельческой продукции, говорит президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Остальное мы импортируем. Но чтобы виноград дал вино, требуется 5-6 лет - посадить, вырастить, создать торговую марку. Закон вступает в силу совсем скоро, поэтому российские производители будут вынуждены обозначать часть своей продукции как "винный напиток". "Есть риск, что покупатель, прочитав на этикетке "винный напиток", не станет его приобретать, а обратит свое внимание на бутилированное вино, завозимое из-за рубежа", - предостерегает Попович. По его оценке, около 70% всех российских винодельческих предприятий в том или ином виде используют импортный виноматериал, а у предприятий на севере страны (где нет виноградников) эта доля доходит до 90-100%.
Генеральный директор "Фанагории" Петр Романишин напоминает, что у отрасли не было никакого нормативного документа на протяжении 100 последних лет. Еще до Первой мировой войны в Российской империи был принят подобный закон, который, впрочем, так и не заработал.
В законе наконец закреплены правила производства винодельческой продукции. Это повысит качество винного ассортимента, уверены в минсельхозе. Закон устанавливает контроль всех процессов производства "от лозы до бутылки". И это защитит потребителей от недоброкачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, считают в министерстве.
Также в документе прописаны требования к маркировке и правилам розничной продажи. На этикетке должна быть информация о сорте, месте происхождения вина и годе урожая.
Закон запрещает использовать земли под виноградниками для других целей.
По данным минсельхоза, в 2020 году будет произведена закладка 4,75 тыс. га новых виноградников. С учетом работ по раскорчевке порядка 2 тыс. га общая площадь виноградников увеличится до 84,9 тыс. га к концу текущего года. Производство вина и игристого вина планируется на уровне не менее 46 млн декалитров.
Обычно в кризис потребление отечественного алкоголя растет, отмечает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз. И без закона российское производство наверняка выросло бы в текущих условиях. Но увеличить производство сейчас не получится из-за ограничений на импортное сырье. "Теоретически уже в середине августа должно закончиться российское вино, исходя из имеющихся у нас объемов винограда. Однако этого не произойдет, поскольку объем фальсифицированного виноматериала, обращающегося на нашем рынке, сильно недооценен", - считает эксперт.
Анкету безработного проверят по базам МВД и ЗАГС
"Проверка по базам данных МВД позволяет исключить ситуацию, когда человек указал фактическое место жительства вместо адреса регистрации, а обращение к данным ЗАГС - о детях безработного, на которых полагается доплата к пособию, - объяснил руководитель проекта Общероссийского народного фронта "Профстажировки 2.0", член Общественной палаты РФ Илья Семин. - В принципе, такие проверки происходят и сейчас. Но это делается вручную, из-за чего сотрудники центров занятости перегружены и могут допустить случайные ошибки. Переход на систему межведомственного электронного взаимодействия позволит повысить качество и оперативность таких проверок во много раз".
В результате будет исключена ситуация, когда кому-то будет назначено пособие выше или ниже положенного ему по закону. После 1 июня служба занятости на основании результатов таких проверок сможет пересчитывать размер причитающегося гражданину пособия. Если же ошибка возникнет из-за сбоев в системе, человек сможет обосновать свою правоту и добиться восстановления размера пособия.
Истекает срок уведомлений о выборе трудовой книжки
Письменные уведомления всем сотрудникам должны быть предъявлены до 30 июня. Большинство работодателей сделали это в начале года. Кадровикам, которые любят все откладывать "на потом" и которые оказались на удаленке, придется рассылать уведомления по почте. "Заявление о выборе формы трудовой книжки является официальным документом, поэтому единственным допустимым средством его заочной передачи от работодателя работнику является "Почта России", так как она позволяет зафиксировать как факт отправки документа заявителем, так и факт его получения", - говорит управляющий партнер юридической компании Алексей Гавришев. То же самое придется делать и сотрудникам, если до конца года они останутся работать на удаленке и не смогут передать свое решение за личной подписью в отдел кадров.
С 1 января вступил в силу закон об электронной трудовой книжке. Каждому работнику дали год на то, чтобы решить - хочет ли он оставить бумажный вариант или перейти на электронный. В чем преимущества электронной трудовой? Ее не потеряет ни работодатель, ни работник. Сотрудник может в любое время проконтролировать, какие записи вносит его работодатель в трудовую. Если работник решит перевести свой стаж и трудовые заслуги в электронный формат, то бумажную книжку отдел кадров ему отдаст на руки. Если не решится на перемены, то работодатель продолжит вести бумажную трудовую, но в то же время будет дублировать данные в электронной трудовой на этого работника.
Вводится запрет на оборот немаркированных сигарет
Сегодня в системе маркировки зарегистрировано и работают более 62 тысяч компаний. Среди них - все легальные производители и импортеры, а также дистрибьюторы и розница. К 1 июля они полностью перейдут на электронный документооборот в транзакциях с поставщиками и клиентами.
С начала маркировки сигарет выявлено почти на треть больше табачных производителей, сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Они стали передавать сведения о максимальной розничной цене. Накануне запрета оборота немаркированной табачной продукции производители использовали более 10,6 млрд кодов Data Matrix, продано около 3 млрд маркированных пачек. Коды наносятся на пачки или блоки. С их помощью можно проследить историю продукции от производителя до кассы.
Как рассказал руководитель по связям с госорганами "Бритиш Американ Тобакко Россия" Олег Баврин, к эксперименту по маркировке компания присоединилась в январе 2018 года. С июля 2019 года все сигареты маркируются. "За этот период мы выпустили уже более 1,5 млрд маркированных пачек", - сообщил Баврин.
Заблаговременно к системе маркировки присоединилась компания "Филип Моррис Интернэшнл" в России. "Затраты, которые мы понесли в процессе переоборудования наших высокоскоростных производственных линий для целей маркировки, мы рассматриваем как необходимые долгосрочные инвестиции в борьбу с нелегальным оборотом в России", - говорит директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний Александр Мироненко.
Система прослеживаемости табачной продукции защищает покупателей от нелегальных товаров и производителей, которые уплатили акциз, отмечают представители отрасли. "Мы намерены продолжать информационную работу со всеми участниками товаропроводящей цепи. Надеемся, что необходимые шаги будут сделаны со стороны государства для обеспечения 100% готовности в части информационных систем и форм отчетности", - отметил Мироненко. Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года. С 1 марта маркировка стала обязательной, а с 1 июля прекратился выпуск немаркированных сигарет.