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31.05.2020 13:06
Рубрика: В мире

Дания рекомендовала для посещения этим летом только три страны

Текст: Юрий Когалов

Власти Дании обратились к своим гражданам с просьбой осторожно выбирать места отдыха в этом году. Для посещения этим летом Копенгаген рекомендовал только три страны: Норвегию, Исландию и Германию. Те, кто побывает в любой другой стране, должны будут по возвращению провести 14 дней в карантине.

Фото: AP
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"Общая тенденция в большинстве стран мира - действовать осторожно. Если вспышки не будет, мы сможем уменьшить ограничения, но сейчас мы хотим контролировать распространение коронавируса. Мы не можем отбросить то, чего достигли, поэтому я настоятельно прошу датчан следовать нашим инструкциям", - заявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

Впрочем, это только рекомендации. Запрещать поездки в страны, не вошедшие в этот короткий список, в Дании не собираются. Но необходимость провести две недели в карантине должна сократить число желающих рискнуть. К тому же без одобрения властями других направлений предложения авиакомпаний будут крайне ограничены, да и стоимость перелета может оказаться выше ожидаемой.

Стоит отметить, что и пускать к себе Дания будет только граждан трех указанных стран. Как заявил премьер-министр Метте Фредериксен, им разрешен въезд начиная с 15 июня. При этом они должны забронировать гостиницу как минимум на шесть ночей в любом городе за исключением Копенгагена. В столице Дании отмечено больше всего случаев заражения коронавирусом, поэтому власти не позволяют туристам ночевать там. "Они могут приехать в Копенгаген, погулять и поесть в ресторане, но они должны провести ночь в другом месте", - пояснил министр здравоохранения Магнус Хеуник.

Фото: РИА Новости
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Представители сферы туризма принятые меры назвали неслыханными, по их словам, это практически уничтожит их бизнес.

Как обратила внимание испанская El Mundo, самые посещаемые датчанами страны не попали в составленный правительством список. Прежде чаще всего они для своего отдыха выбирали Испанию (17 процентов), Италию (10 процентов) и Грецию (8 процентов).

Между тем датский парламент обязал правительство страны провести расследование по поводу предпринятых мер по борьбе с пандемией. Группа экспертов должна представить свои выводы в течение шести месяцев. Они должны выяснить, насколько строгие были приняты меры, были ли они необходимы, учитывались ли рекомендации медиков, соблюдались ли ограничения. Стоит отметить, что несмотря на то, что Копенгаген не стал вводить карантин, Дания считается одной из стран, которые наилучшим образом справилась с эпидемией. В стране было зарегистрировано 11,6 тысячи случаев заражения, 571 человек скончался, при этом было проведено свыше 500 тысяч тестов (при населении в 5,8 миллиона человек).

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