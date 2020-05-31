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31.05.2020 23:23
Рубрика: Спорт

Сделал верный ход

Даниил Дубов поборется за победу в онлайн-турнире
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8170)
Российский гроссмейстер Даниил Дубов будет биться за титул и 45 тысяч долларов призовых в финале онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge против американца Хикару Накамуры.

Дубов стал первым финалистом, уверенно обыграв представителя Китая Дин Лижэня в двух мини-матчах (2,5:1,5 и 2,5: 0,5). А Накамура сумел одолеть чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена только в "армагеддоне". В первом полуфинальном матче сильнее был Карлсен (3:0), во втором Накамура - 2,5:1,5. После четырех партий третьего матча противостояния счет снова был равным - 2:2, но в дополнительной партии победу черными фигурами одержал Накамура.

Фото: РИА Новости
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- Взять верх над Магнусом Карлсеном - большое достижение, - приводит слова Накамуры портал chess24, на котором ведутся трансляции и разборы партий. - По крайней мере, один раз я нашел способ. И я счастлив.

А вот что написал в своем "Твиттере" после поражения Карлсен: "Когда ты чувствуешь себя лучшим и немного расслабляешься, многие люди радуются твоим ошибкам. Что ж, наслаждайтесь, пока есть такая возможность".

Вчера Дубов и Накамура получили день отдыха. Матчи финала пройдут 1 и 2 июня. В случае ничьей решающий матч состоится 3 июня. Эксперты говорят, у российского шахматиста есть неплохие шансы на победу. Накамура тоже высокого мнения о сопернике.

- У Дубова очень творческий подход. Он не относится к той категории игроков, которые четко следуют теории, - отметил Накамура. - У него всегда много идей. Так что матч получится интересным.

Спорт Шахматы

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