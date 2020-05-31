Детские площадки станут безопаснее

Детские горки, качели и карусели станут более качественными и безопасными. С 1 июня вступает в силу новый технический регламент Евразийского экономического союза о безопасности оборудования для детских игровых площадок.

Регламент действует уже с ноября 2018 года, но до сих пор продолжался переходный период, когда оборудование для детских площадок можно было выпускать и по старым требованиям, отмечает ведущий эксперт по оценке соответствия оборудования детских игровых и спортивных площадок ассоциации "Город" Наталья Зинченко. Получение сертификатов соответствия было добровольным. "Более того, большая часть этих документов была поддельной, - отмечает Зинченко. - В 2019 году из проверенных экспертами нашей ассоциации сертификатов только 3 были подлинными". Теперь же сертификаты становятся обязательными, а на сайте Росаккредитации создан реестр, в котором можно проверить, действительно ли производитель их получал.

До оформления сертификата горки, качели, карусели и прочее оборудование детских площадок будет тщательно испытываться экспертами на безопасность. К примеру, специальными щупами они проверят, не может ли застрять между элементами палец, нога или голова ребенка, не может ли он провалиться целиком. "Были случаи, когда ребенок застревал в ограждении детской площадки и погибал", - вспоминает Зинченко. Ужесточаются требования к покрытию на площадках - толщина резинового покрытия или слой песка в местах приземления или вероятного падения детей будет больше. Взрослые должны иметь доступ внутрь игровых комплексов, чтобы вовремя помочь ребенку. Тоннели, игровые домики и другие закрытые пространства должны из соображений безопасности иметь не меньше двух выходов с разных сторон.

Для каждого вида оборудования существуют свои нормы. Так, окончательно уйдут в прошлое качели не на цепочках, а на жестком подвесе. "Они были запрещены ГОСТом еще в 2013 году, но многие считали, что эти требования необязательны, и такие качели по-прежнему предлагались на рынке", - отмечает Зинченко. А, допустим, качалки для малышей можно будет устанавливать не на любую пружину, а только на такую, которая позволяет сиденью отклоняться не более, чем на 30 градусов.

Проверят и состав материалов, из которых сделаны детские городки (предполагается тестировать их на наличие 22 химических элементов) - конструкции не должны быть токсичными, радиоактивными, должны быть стойкими к горению, без выделения ядовитых паров. "Бывает, что от оборудования идет запах, и если на улице он не очень чувствуется, то в помещениях это более ощутимо", - отмечает Зинченко. Запрещены материалы, которые могут стать благоприятной средой для развития микроорганизмов - например, накладки из мягкого покрытия, впитывающего влагу. Нельзя делать конструкции из материалов, которые могут вызвать ожог при контакте с кожей в очень жарких или в очень холодных регионах.

На площадках появится более подробная информация для родителей. На табличках укажут не только, для детей какого возраста предназначены эти качели или карусели, но и на какой рост и вес ребенка они рассчитаны. Чтобы худенького малыша не пускали в игровые городки для детей с большими габаритами - есть риск, что он, например, выпадет в проемы между прутьями.

Пользователями площадки будут считаться не только дети до 14 лет, но и сопровождающие их лица. Если, допустим, из-за неправильно обустроенной площадки травму получит не ребенок, а гуляющая с внуком бабушка - это тоже может стать поводом для претензий тем, кто эту площадку оборудовал.

"Ежегодно на детских площадках в России погибают дети, травмы происходят почти ежедневно!" - подчеркивает Зинченко. По мнению эксперта, при выполнении требований техрегламента, у детей будет меньше компрессионных переломов позвоночника (сейчас очень много таких травм), будет меньше застреваний. Ударопоглощающее покрытие спасет от гибели, от тяжкого вреда здоровью. Должно стать меньше сотрясений мозга, переломов, ран.

Крупные производители уже перешли на новые стандарты. Небольшим компаниям новые требования могут оказаться не под силу.

"Рынок почистится, но, на мой взгляд, это только на пользу, - считает член правления Ассоциации предприятий спортивной индустрии Евгений Лахманский. - Уйдут компании, которые демпинговали явно за счет некачественной продукции - от тех, кто буквально в гаражах делал оборудование, до тех, кто просто не озаботился этим вопросом. При этом муниципалитеты иногда покупают такую продукцию, что там никакие требования по безопасности и качеству и рядом не стояли. Лишь бы было дешево". По мнению Лахманского, цены на сертификацию не запредельные и вполне посильные для производителей.

"Сначала могут быть какие-то временные сложности с поставками, пока все производители не пройдут сертификацию, - отмечает член Союза московских архитекторов Александр Айрапетов.. - Но уже сейчас большая часть оборудования на рынке сертифицирована по новому регламенту, так что оборудование и покрытия не станут менее разнообразными, но будут безопасными".

Были предложения отложить введение техрегламента из-за пандемии, но дату всё-таки не сдвинули.

"В апреле из-за пандемии был дефицит материалов, поступавших из-за границы, но сейчас все работает - компании либо нашли отечественных производителей, либо протянули на своих запасах. Поставки уже восстанавливаются", - говорит Лахманский.

"На мой взгляд, пандемия актуализировала задачу производства детских площадок из полимерных материалов с антибактериальными поверхностями. Это позволит обезопасить детей от распространения вирусных инфекций", - отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Минстрой и минспорта в конце 2019 года уже выпустили приказ, в котором регионам было рекомендовано обеспечить закупку оборудования для детских площадок, которая имеет сертификат соответствия требованиям нового техрегламента, отмечает он.

Новые правила не будут распространяться на уже существующие площадки. Демонтировать их в один момент тоже никто не собирается. "Сейчас эксперты разрабатывают механизм, как выводить старые площадки из эксплуатации, чтобы это не вызывало, например, возмущения жителей. Он в процессе обсуждения", - отмечает Зинченко.

Для нового оборудования каждый производитель должен определить срок эксплуатации. После этого игровые конструкции нужно будет демонтировать.