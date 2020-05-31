Директор Галерей Уффици - о том, какими станут музеи после пандемии

В Европе начинает потихоньку "оживать" музейная жизнь. Лувр и Прадо пока остаются закрытыми "до особого уведомления", зато афинский Акрополь и Помпеи уже начали принимать гостей, хотя и с ограничениями. С 1 июня открывают, а точнее - приоткрывают - двери Музеи Ватикана: попасть можно будет не на всю территорию комплекса и только по онлайн-билетам.

Наконец, шаг за шагом возобновляют работу Галереи Уффици во Флоренции - одно из крупнейших художественных собраний не только в Европе, но и в мире. Основное здание, которое хранит тысячи шедевров, включая "Весну" и "Рождение Венеры" Боттичелли, откроется 3 июня - как раз в этот день Италия планирует снять ограничения на въезд для соседей по ЕС. В разгар приготовлений "РГ" дозвонилась до директора Галерей, немецкого искусствоведа Айке Шмидта. Как будет выглядеть поход в храм искусства на фоне пандемии, в каких странах музеи сильнее всего пострадали от "короны" и захочет ли человечество возвращаться от виртуальных выставок к "живым" картинам - об этом господин Шмидт рассказал в интервью "РГ".

Галереи Уффици ушли на карантин 8 марта. Какие чувства вы испытали, когда музейные залы опустели? Каково это - вдруг остаться один на один с шедеврами мировой живописи и скульптуры?

Айке Шмидт: Со стороны может показаться, что это даже привилегия, если бы не главное обстоятельство: Галереи были закрыты из-за чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой здоровью людей. У меня было немного такое чувство, как будто я оказался внутри полотен де Кирико (итальянского художника-сюрреалиста - прим. авт.). Он изображал пустые пространства, заполненные античными статуями, - и при этом ни одной живой души вокруг. Еще недавно в музейных залах бурлила жизнь, и вдруг образовался вакуум. Искусство создавалось для зрителей, но эти зрители исчезли. Воцарилась тишина, не приносившая умиротворения. Очень сильное - и очень грустное впечатление! Эту тишину то и дело нарушали звуки сирен скорой помощи под окнами - и так продолжалось весь март. Но постепенно сирены начали стихать, на улицах становилось все оживленнее. Это вселяло надежду. К счастью, никто из наших сотрудников не заболел. Большинство мы перевели на удаленную работу из дома, остались только представители службы безопасности, технические специалисты и реставраторы, которые регулярно совершали обход музея. Ну и, конечно, я сам. Последние три недели мы усиленно готовили Галереи к открытию. Нанесли на полу разметки, чтобы посетители могли соблюдать дистанцию, установили повсюду дезинфекторы с гелем для рук, а на входе - сканеры для дистанционного измерения температуры тела, прямо как в аэропортах. Те, у кого она окажется повышенной, не смогут войти внутрь. Ну и, конечно, общее для всей Италии требование носить защитные маски в общественных местах будет действовать и у нас. Кстати, в недавно открывшихся Садах Боболи (часть музейного комплекса - прим. авт.) тоже нельзя гулять без масок. Итальянцы за последние недели к ним привыкли, хотя не все. Признаюсь, я и сам не до конца привык. Но таковы распоряжения министерства здравоохранения, и мы должны их соблюдать.

Как вы думаете, когда Галереи Уффици и другие европейские музеи смогут вернуться к прежней жизни? И вернутся ли вообще?

Айке Шмидт: Конечно, хочется верить, что однажды все эти технические предписания останутся в прошлом. Возможно, их отменят даже в начале следующего года, если появится вакцина. А возможно, придется подождать еще года два-три, пока у населения не выработается достаточный иммунитет. Но я надеюсь, что придет день, когда мы снова сможем ходить в музеи без масок, как в прежней жизни. Другое дело, что и в этой прежней жизни существовало немало проблем. Флоренция, Венеция, Барселона, другие европейские города страдали от того, что называют "избыточным туризмом". Мне хочется надеяться, что из этого кризиса нам всем удастся вынести и какой-то положительный опыт. Возможно, в будущем посещения музеев станут менее поверхностными и более осмысленными, размеренными. А еще эти три месяца мы очень активно работали над цифровыми технологиями и надеемся развивать их дальше.

У Галерей Уффици появился аккаунт в TikTok (мобильном приложении для коротких видео - прим. авт.)!

Айке Шмидт: Да, точно (смеется). Аккаунт в TikTok - для подростков, страничка в Facebook - для детей. Мы стараемся привлечь аудиторию разных возрастов. В Instagram выкладываем для наших подписчиков онлайн-репродукции картин в сопровождении текстов, которые приглашают к размышлениям, к дискуссии. Примерно четыре тысячи человек в день посещают виртуальные тематические экскурсии на сайте музея. А еще любой может отправиться в 3D-путешествие по новым Венецианским залам с полотнами мастеров XVI века…

А что если и после пандемии люди привыкнут смотреть картины, не выходя из дома? Какое будущее ждет музеи, если цифровой формат возьмет верх над традиционным?

Айке Шмидт: Я думаю, что этого не случится. Цифровая реальность никогда не заменит музейное пространство, даже если будет максимально точно его имитировать. Это совершенно разный опыт восприятия искусства. Когда мы готовим виртуальный контент, то рассчитываем, что он послужит подспорьем, дополнением к походу в музей, поможет лучше к нему подготовиться. В условиях пандемии цифровой формат стал временной альтернативой реальной встрече с картинами. Но полноценной заменой он никогда не станет.

В свое время флорентийская династия Медичи начала собирать коллекцию предметов искусства, составившую затем ядро Уффици - одного из старейших музеев в Европе. Да и само понятие "музей" - в привычном для нас значении - сформировалось именно во Флоренции. Выходит, спустя столетия музеям всего мира приходится бороться за то, чтобы сохранить свою миссию, остаться частью городского пространства, открытого для народа…

Айке Шмидт: Только нужно уточнить исторический момент. Начало коллекции действительно было положено при Медичи еще в XV веке. Она стала одной из самых значительных во всей Италии, да и во всем мире. Но еще несколько столетий эти предметы искусства оставались скрыты от широкой публики. Разве что другие князья, представители знати имели к ним доступ. Чтобы художник мог прийти и полюбоваться сокровищами, зарисовать их, необходимо было иметь рекомендательное письмо на имя великого герцога. Большинство флорентийцев знали об этих сокровищах только по слухам и никогда не видели их вплоть до 1769 года. Именно тогда Уффици впервые открылись для всеобщего обозрения по решению великого герцога Пьетро Леопольдо. Прогрессивный правитель из новой династии Габсбургов-Лотарингов сделал много важного: раздал землю крестьянам, провел реформу школ, первым в мире отменил смертную казнь. Исходя из своих представлений о роли просвещения, Пьетро Леопольдо принял решение сделать музей доступным для всех граждан. Так Уффици стали частью городского пространства.

Между тем "корона" бросила вызов привычному облику городов, которые невозможно представить без культурных объектов. В ЮНЕСКО уже подсчитали, что жертвой пандемии станет примерно каждый восьмой музей, или 13 процентов всех музеев мира. Вы согласны со столь мрачным прогнозом?

Айке Шмидт: Да, это так. Нынешний кризис в экономике, который проистекает от кризиса в здравоохранении, приговорил к исчезновению, по некоторым оценкам, от 10 до 30 процентов музеев в зависимости от страны. В США почти треть музеев может не открыться после карантина. Финансовое положение многих настолько плачевно, что им приходится увольнять сотрудников и распродавать коллекции. Несколько иная ситуация сложилась в Европе, где большинство музеев государственные или коммунальные. Они все-таки могут рассчитывать на дополнительную защиту. Но я вполне допускаю, что некоторые небольшие европейские музеи закроются на несколько лет именно по экономическим причинам.

А как обстоят дела у Галерей Уффици?

Айке Шмидт: Убытки уже превысили 12 миллионов евро. Некоторые проекты пришлось перенести на 2021 год. Но ни один не был полностью свернут. Благодаря частным спонсорским взносам продолжаются реставрационные работы над фресками, в залах географических карт. Кстати, скоро мы собираемся открывать экспозицию с русскими иконами. Думаю, неплохой повод для россиян посетить Флоренцию - конечно, когда это станет возможным.