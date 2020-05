Директор NASA рассказал, когда отпразднует успешный запуск Crew Dragon

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн отпразднует успех при запуске Crew Dragon к МКС только после стыковки корабля со станцией. Об этом он заявил в интервью в Центре космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал.

"Я вздохнул с облегчением после старта, но не буду праздновать успех вплоть до момента, когда корабль с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном безопасно состыкуется с МКС", - приводит его слова ТАСС.

Брайденстайн добавил, что будет наблюдать за стыковкой из другого Центра космических полетов - имени Джонсона в Хьюстоне.

Ожидается, что стыковка произойдет спустя 19 часов после запуска Crew Dragon, который состоялся в 22:22 по московскому времени. Корабль оснащен автоматической системой стыковки. При этом при сближении с МКС астронавты опробуют систему ручного управления.

Отметим, что корабль вышел на орбиту Земли. Первая многоразовая ступень от ракеты-носителя приземлилась через 9 минут после запуска на платформе Of Course I Still Love You у побережья штата Флорида.