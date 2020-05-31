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31.05.2020 14:34
Рубрика: В мире

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Текст: Андрей Васильев

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров напомнил в своем Twitter пользователям о том, что представляла собой Украина еще до того, как был образован Советский Союз. По его словам, в Украина вошла в состав СССР в 1922 году без Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, а также Крыма и Львова.

Фото: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP
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Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно. По его словам, нынешние так называемые патриоты только и научились тому, чтобы разбазаривать эти земли, причем ценой десятков тысяч человеческих жизней.

Кстати, в комментарии под твитом бывшего украинского премьера один из пользователей с иронией написал о том, что нынешняя украинская молодежь вполне серьезно думает о том, будто бы "Украине 140 тысяч лет и в свое время она правила миром".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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