Эксперимент по имитации полета на Луну перенесен на 2021 год

Известная поговорка, которую в космическом сообществе любят повторять, когда возникают проблемы с переносом любых экспериментов: "нам декабрь кажется маем", подтвердила свою жизнестойкость на этот раз из-за переноса эксперимента SIRIUS. Об этом проинформировали в последний майский день в пресс-службе Института медико-биологических проблем российской академии наук.

Как известно, в рамках этого международного эксперимента экипаж должен был провести в изоляции восемь месяцев, но пандемия коронавируса заставила ученых сдвинуть сроки с ноября текущего года на май 2021 года.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, стороны согласились, что целесообразно отложить запуск 8-месячного эксперимента", - подтвердили в Москве, уточнив, что подготовку экипажа предполагается начать со второй половины января - начала февраля будущего года.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе телеконференции директора с российской стороны академика Олега Орлова и директора NASA Билла Палоски.

Как известно, международный проект SIRIUS, что означает научное международное исследование в уникальном наземном комплексе, проводится совместно экспертами России и программой исследований человека NASA. Он подразумевает организацию серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и двенадцать месяцев в течение пяти лет.

В то же время источник в российском научном центре дал понять, что сама подготовка к эксперименту не консервируется. В дистанционном режиме проходят встречи с организациями, заинтересованными в участии в эксперименте, в том числе, с Европейским космическим агентством, немецким и французским космическими агентствами, а также рядом университетов и отдельных организаций из Бельгии, Италии, Чехии, Беларуси.

Кроме того, ведутся переговоры с представителями космических агентств Объединенных Арабских Эмиратов и Индии, рассматриваются заявки на проведение научных экспериментов, поступившие из Японии и Австралии.

В ходе предстоящего эксперимента SIRIUS, который пройдет в российской столице на базе Института медико-биологических проблем, экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи, с близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту. За время изоляции, информирует ТАСС, будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность Луны, а также возвращение на Землю.