Электронная система обеспечит конфиденциальное общение адвокатов с подзащитными

Федеральная палата адвокатов создает Комплексную информационную систему адвокатуры. Об этом сообщил президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко. Планируется, что она будет соединена с информационными системами судебной власти и государственных органов. Адвокаты смогут обмениваться документами с судами и следствиями, посылать в электронном виде адвокатские запросы, чтобы собрать информацию и многое другое. Информационная система адвокатуры должна усилить гарантии защиты прав граждан.

"Создаваемая Федеральной палатой адвокатов Комплексная информационная система адвокатуры России станет важнейшим инструментом, - подчеркнул Юрий Пилипенко. - Первые результаты ее ввода в действие планируется получить уже в текущем году, а в дальнейшем КИС АР будет развиваться и пополняться новыми блоками, расширяющими базу цифровизации адвокатуры".

Например, информационная система позволит в автоматическом режиме распределять дела между адвокатами дела по назначению: когда защитника гражданину предоставляет государство. Автоматическая система распределения служит гарантией, что следователь не договорится напрямую с удобным ему адвокатом, который не будет проявлять особой активности. Между тем, согласно стандартам адвокатуры, защита по назначению не должна ничем отличаться от защиты по соглашению, когда человек самостоятельно договаривается с адвокатом.

По словам экспертов, одной из основных задач Комплексной информационной системы адвокатуры является обеспечение безопасности той информации, которая вызывает особый интерес у ряда внешних, прежде всего, правоохранительных структур. Например, система коллективной безопасности должна обеспечить электронное взаимодействие адвокатов с подзащитными, которые находятся в СИЗО, и конфиденциальность такого общения. Сегодня во многих регионах в следственных изоляторах введен режим особых условий, возможность личных встреч ограничена. К тому же, суды активно развивают онлайн-процессы, судебные заседания в электронном режиме могут проводиться практически на любой стадии. И здесь возникает проблема: как в режиме онлайн адвокату конфиденциально пообщаться в ходе заседания с подзащитным, обсудить позицию по делу, какие-то новые обстоятельства.

Юрий Пилипенко подчеркнул, что благодаря новым формам работы, связанным в том числе с внедрением электронных технологий, адвокатура поднимется на качественно новый уровень.

Кстати, сегодня отмечается День российской адвокатуры. "День российской адвокатуры - главный праздник нашей корпорации, который мы, по уже сложившейся традиции, отмечаем проведением Всероссийского дня бесплатной юридической помощи "Адвокаты - гражданам". Эта традиция наполнена огромным смыслом, потому что предназначение нашей профессии - помощь людям, - сказал Юрий Пилипенко. - Мы, адвокаты, - часть человечества, и вместе со всем человечеством мы вступаем в эпоху высоких технологий. Желаю коллегам созидательной энергии, бодрости духа, здоровья, оптимизма, профессионального и личного благополучия!"

Между тем.

1 июня адвокаты по всей России предоставят гражданам бесплатные консультации. Информация о порядке оказания адвокатами бесплатной юридической помощи в условиях пандемии коронавируса, адресах и времени приема граждан в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи, где это возможно с учетом сложившейся ситуации и режима ограничений и т.п., должна быть размещена на сайтах региональных адвокатских палат. Например, вот список адвокатов Московской области, участвующих в акции.