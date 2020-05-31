ФБР отправило в отставку главного юрисконсульта, которым был недоволен Трамп

Федеральное Бюро расследований (ФБР) заявило в субботу об отставке своего главного юрисконсульта, 66-летнего Дана Боенте. Отставка произошла на фоне ведущихся служебных расследований в отношении бывших сотрудников Бюро и сторонников президента Дональда Трампа, сообщает Reuters. "Мало кто так хорошо служил на столь важных и ответственных должностях в Бюро", - говорится в заявлении директора ФБР Кристофера Рэя.

Будучи высокопоставленным чиновником американского министерства юстиции, Боенте принимал активное участие в расследовании громкого дела бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, который признал себя виновным в даче ложных показаний во время допроса сотрудниками ФБР. Министерство юстиции США по итогам расследования попросило судью снять эти обвинения, утверждая, что прокуратура не должна была выдвигать их.

Напомним, что Трамп неоднократно критиковал ФБР за расследование дела Флинна и других его соратников. NBC News, ссылаясь на два источника, сообщил о том, что Боенте попросили уйти в отставку, и он изначально не планировал покидать свой пост.

За время своей 38-летней карьеры Боенте занимал несколько руководящих должностей в министерстве юстиции США и в ФБР. Он работал прокурором Восточного округа штата Вирджиния, где прожил почти 30 лет. На эту должность его назначил предшественник Трампа Барак Обама в 2012 году. Некоторое время Боенте даже исполнял обязанности генерального прокурора США в 2017 году после того, как Трамп уволил с нее Салли Йейтс в первые недели своего президентства. Глава ФБР Кристофер Рэй назначил Боенте на должность главного юрисконсульта Бюро в мае 2018 года.