Федерер заработал больше всех за год среди спортсменов

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом за последний год по версии авторитетного издания Forbes.

Как пишет издание, с 1 июня прошлого года по настоящий день 38-летний Федерер заработал 106,3 млн долларов. Причем призовые от выступлений на корте составили всего 6,3 миллиона, остальные 100 млн - доходы от рекламных контрактов. К слову, Роджер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes впервые. В прошлом году швейцарец с 94,2 миллиона занял пятое место.

А вот лидер версии рейтинга-2019, аргентинский форвард футбольной "Барселоны" Лионель Месси откатился сразу на третью строчку. Его годовой доход упал с 127 млн до 104 млн долларов. Помимо Федерера Месси обошел его извечный антагонист португалец Криштиану Роналду, ныне выступающий за "Ювентус". За минувший год 35-летний футболист заработал 105 млн долларов.

В топ-10 также вошли Неймар (футбол, Бразилия, 95,5 млн долларов), Леброн Джеймс (баскетбол, США, 88,2 млн), Стефан Карри (баскетбол, США, 74,4 млн), Кевин Дюрэнт (баскетбол, США, 63,9 млн), Тайгер Вудс (гольф, США, 62,3 млн), Кирк Казинс (американский футбол, США, 60,5 млн) и Карсон Вентц (американский футбол, США, 59,1 млн).

Интересно, что в совокупности 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, в числе которых, кстати, ни одного россиянина, заработали за год 3,6 миллиарда, что меньше по сравнению с аналогичным показателем на 9 процентов. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса, ощутимо ударившей по мировому спорту.