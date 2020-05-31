Япония может смягчить въездные ограничения для граждан нескольких стран

Правительство Японии рассматривает возможность смягчения введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на въезд в страну для граждан Вьетнама, Австралии и Новой Зеландии, а также Таиланда. Такую информацию в воскресенье распространила газета Yomiuri, отметив, что ограничения могут быть смягчены в течение лета.

Издание отмечает, что японские власти заинтересованы в скором возобновлении экономического взаимодействия с этими государствами, пишет ТАСС. Предполагается, что вылетающие из этих стран туристы будут обязаны пройти тестирование на коронавирус, а в Японии у них вновь возьмут анализы, по результатам которых будет выдано официальное разрешение на въезд.

Напомним, из-за распространения коронавируса Япония запретила въезд для граждан около 100 стран, включая США, Россию, страны ЕС и Юго-Восточной Азии.