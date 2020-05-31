Истекает срок уведомлений о выборе трудовой книжки

У работодателей остается месяц, чтобы уведомить своих работников о том, что до конца года нужно определиться, какую трудовую книжку они выбирают - электронную или бумажную.

Письменные уведомления всем сотрудникам должны быть предъявлены до 30 июня. Большинство работодателей сделали это в начале года. Кадровикам, которые любят все откладывать "на потом" и которые оказались на удаленке, придется рассылать уведомления по почте. "Заявление о выборе формы трудовой книжки является официальным документом, поэтому единственным допустимым средством его заочной передачи от работодателя работнику является "Почта России", так как она позволяет зафиксировать как факт отправки документа заявителем, так и факт его получения", - ­говорит управляющий партнер юридической компании Алексей Гавришев. То же самое придется делать и сотрудникам, если до конца года они останутся работать на удаленке и не смогут передать свое решение за личной подписью в отдел кадров.

С 1 января вступил в силу закон об электронной трудовой книжке. Каждому работнику дали год на то, чтобы решить - хочет ли он оставить бумажный вариант или перейти на электронный. В чем преимущества электронной трудовой? Ее не потеряет ни работодатель, ни работник. Сотрудник может в любое время проконтролировать, какие записи вносит его работодатель в трудовую. Если работник решит перевести свой стаж и трудовые заслуги в электронный формат, то бумажную книжку отдел кадров ему отдаст на руки. Если не решится на перемены, то работодатель продолжит вести бумажную трудовую, но в то же время будет дублировать данные в электронной трудовой на этого работника.