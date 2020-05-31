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31.05.2020 18:43
Рубрика: Власть
Проект: День Победы

По брусчатке в масках

Военным придется соблюдать жесткие меры безопасности
Текст: Юрий Гаврилов
Командующий юбилейным Парадом Победы на Красной площади главком Сухопутных войск Олег Салюков рассказал о некоторых особенностях, которые привнесла в подготовку и проведение праздничного армейского смотра пандемия коронавируса.

Когда президент РФ назвал новую дату праздничного марша - 24 июня, генералам пришлось серьезно задуматься о том, как защитить от инфекции участников парада - в дороге, местах временного пребывания, в ходе самого марша и при возвращении с него. В итоге в минобороны выработали алгоритм, который, по мнению армейского командования, является наиболее оптимальным в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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По словам Олега Салюкова, перед отправкой в подмосковный гарнизон Алабино, где традиционно проходят тренировки сводных пеших и механизированных парадных колонн, каждый военнослужащий еще раз пройдет тестирование на коронавирус. Только при отсутствии заразы человека включат в список участников парада.

"Работа предстоит масштабная, на ее выполнение министр обороны генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу дал нам неделю. Им выделят для проживания отдельные изолированные помещения, чтобы исключить их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением", - сказал главком Сухопутных войск в интервью газете "Красная звезда".

На параде по Красной площади впервые пройдут современные танки Т-90М и Т-80БВМ, а также новейшие боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Армата" с 57-мм боевыми модулями

Что касается нового численного состава Парада Победы на Красной площади, то генералы определят его в ближайшее время. Однако уже ясно, что привлекать к торжественному маршу "свежих" новобранцев не будут. Солдатам-срочникам, которые тренировались зимой и весной, но уже уволились или в ближайшие дни уйдут в запас, а также курсантам - выпускникам военных вузов сейчас в войсках подбирают достойную замену - лучших строевиков и водителей.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Командующий парадом сообщил, что в состав механизированной колонны включены 23 типа новой и модернизированной техники. Так, впервые по Красной площади пройдут танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Армата" с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок". А также реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс "Бал". "Не стану перечислять все новинки - пусть сохранится интрига. Будет, поверьте, очень интересно", - пообещал Салюков.

Вся эта техника сейчас находится в подмосковном Алабине. Именно там с 8 по 15 июня пройдут сводные тренировки парадных расчетов. На 17 и 18 июня намечены ночные репетиции на Красной площади. А 20-го числа там состоится генеральная репетиция парада. Главком подтвердил, что в нем снова будет воздушная часть - над Москвой, как и 9 мая, в едином строю пройдут 75 военных самолетов и вертолетов.

Помимо столицы торжественные смотры организуют еще почти в трех десятках городов. К участию в них привлекут более 177 тысяч человек и свыше 4,5 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны 75 лет Великой Победы

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