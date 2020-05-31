Во Франции распахнули ворота все столичные парки и скверы, которые были на замке из-за антивирусного карантина два с половиной месяца. В Люксембургский сад, парк Монсури и Ситроен, а также в сотни других поменьше ринулись десятки тысяч столичных жителей кто на променад, а кто и на долгожданный пикник на травке под горячим по-летнему солнцем.

На фоне улучшения эпидемиологической обстановки во Франции переходят ко второй фазе смягчения карантинных мер. Число тяжелобольных пациентов, находящихся в реанимации, неуклонно падает, а больницы еще в начале мая перешли к докризисному рабочему режиму.

В этой ситуации французские власти отменили запрет на поездки свыше 100 километров от места проживания, который действовал последние три недели. Со вторника 2 июня по всей стране открываются рестораны, кафе, бары при условии скрупулезного соблюдения санитарных норм. Расстояния между столиками должно быть свыше метра, а весь персонал - как повара, так и официанты - должен носить медицинские маски.

Парижская мэрия позволила рестораторам занять столиками значительную часть тротуара перед их заведениями. Более того, в вечернее время ряд городских улиц станут перекрывать для транспорта и отдавать в полное распоряжение ресторанов и кафе. По всей стране в начале недели откроют бассейны, кемпинги, музеи, театры. Исключение - Париж и прилегающие к нему департаменты, где это произойдет 22 июня.

Что касается границ Франции, то они остаются закрытыми минимум до 15 июня. В принципе Париж выступает за то, чтобы с этой даты открыть внутренние границы между странами - членами ЕС. Однако не факт, что все на это пойдут. В любом случае с Германией, Италией у Франции такая договоренность уже достигнута. В отношении других государств французы станут применять принцип взаимности.

В Британии премьер Борис Джонсон решительно настроен против большинства своей партии, поддерживая постепенное, а не скорейшее ослабление карантина. В вопросах социализации, а именно открытия баров, пабов, спортивных соревнований и прочее, Борис Джонсон движется куда более осторожно, чем его европейские коллеги. В стране растет понимание, что ни на какие каникулы "в загранице" этим летом британцы не отправятся. Поразительно, но факт: сегодня в большинстве своем граждане Соединенного Королевства голосуют за продолжение карантина. Впрочем, объяснить этот феномен можно, пожалуй, тем, что Британия разруливала эпидемию коронавируса ценой наибольших человеческих жертв по сравнению с остальными странами Европы. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в программе Би-би-си четко и определенно заявил: "Никаких заграничных каникул в этом году". При этом министр сообщил широкой публике, что лично сам он за границу не поедет. На вопрос журналистов, в самом ли деле лето отменяется, Хэнкок ответил, что, как он полагает, "именно так и будет".

В Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних государств - Венгрии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании. При этом от них не потребуется справка о тестировании на коронавирус и соблюдение двухнедельного карантина. По оценкам экспертов, до середины июня количество зараженных COVID-19 от общего количества регулярно тестируемых в стране окажется менее процента. Сербский министр здравоохранения Златибор Лончар заявил: "Начали работать общественный транспорт, кафе, рестораны. Однако мы должны придерживаться необходимых мер. Если продемонстрируем ответственность, то сможем к концу июня достичь фазы, когда у нас не будет новых зараженных, что стало бы большой победой".

На Альбионе растет понимание, что ни на какие каникулы "в загранице" этим летом британцы не отправятся

В Греции готовы принимать туристов из стран ЕС, включая граждан Германии, Австрии, Дании и Финляндии, с 15 июня. Вместе с тем жители наиболее пострадавших от коронавируса государств европейского сообщества, в том числе Великобритании, Франции, Италии и Испании, приехать в Грецию пока не смогут. В то же время власти уточнили, что до 1 июля список стран, откуда Греция готова принимать туристов, может быть расширен.

Взгляд из Сеула

Казавшаяся однозначно оптимистичной ситуация с коронавирусом в Южной Корее вновь вынудила местные власти забеспокоиться. Еще пару недель назад местные эксперты констатировали, что количество новых случаев заражения по всей стране исчисляется единицами в сутки, а COVID-19 привозить стали почти исключительно те, кто прибывает из-за границы. Это дало основания ослабить меры по социальному дистанцированию и дать "зеленый свет" возобновлению работы ряда заведений, в том числе ночных клубов, караоке, библиотек, музеев и прочих.

Но коронавирус показал, что не намерен так просто отступать. Буквально сразу же возникла вспышка в развлекательном квартале Сеула, а затем новый очаг появился в логистическом центре компании электронной торговли недалеко от столицы. Кроме того, стали выявляться больные и среди школьников, у которых тоже на днях возобновились занятия. Число заражений подскочило до 40-80 человек ежесуточно, а медики вновь работают в авральном режиме, проверяя тысячи людей из "групп риска".

В результате власти Южной Кореи вынуждены были пойти на повторное введение с 28 мая тех мер, которые действовали несколько недель назад. Пока дело ограничивается столицей и пригородами, где снова закрылись ночные клубы, караоке, музеи. Ранее Южная Корея уже продемонстрировала, что в стране отлажена система, которая позволяет эффективно локализовывать и подавлять вспышки коронавируса. С другой стороны, и COVID-19 доказал, что расслабляться еще рано, вирус продолжает оставаться в стране и немедленно поднимает голову, когда получает на это шанс. По мнению местных экспертов, так может продолжаться достаточно долго и уверенно говорить о победе над COVID-19 можно будет лишь после появления эффективной вакцины.

Подготовил Олег Кирьянов (Сеул)