Уже почти полгода врачи говорят, что нет лекарств против нового коронавируса, который за считанные месяцы разлетелся по миру и унес жизни уже почти 370 тысяч человек. Все это время шли поиски, и вот Россия первой сообщила: лекарство готово. О его регистрации сообщили в Минздраве России.

Теперь "Авифавир" - так назвали этот противовирусный препарат с действующим веществом "фавипиравир", разрешен к применению в лечебной прак­тике. ­Вообще "фавипиравир" известен давно, он был создан в Японии для лечения инфекций, вызываемых РНК-вирусами. Поэтому, когда разразилась эпидемия и стало известно, что вызвавший ее новый коронавирус тоже из семейства РНК-вирусов, препарат стали в числе прочих опробовать для лечения больных COVID-19 в Китае и Японии.

Срок действия патента, обеспечивающего японской фармкомпании монопольное производство лекарства, закончился в прошлом году. Значит, появилась возможность другим странам начать производство перспективного препарата. Россия опередила всех. Первой компанией, сумевшей воспроизвести перспективное лекарство в нашей стране, стал "ХимРар". При этом проект был инициирован и поддержан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Несмотря на то, что у лекарства японские "корни", российский "Авифавир" - стопроцентно наш, он лишь повторяет формулу "фавипиравира", но создан с нуля, и, что важно, фармсубстанция для него тоже своя, синтезированная в России. Это значит, что при его производстве мы не будем зависеть от зарубежных поставщиков сырья.

"Это не только первый антивирусный препарат, зарегистрированный против коронавируса в России, но и, возможно, самое многообещающее лекарство против COVID-19 в мире. Он был разработан и протестирован в ходе клинических испытаний в ведущих российских клиниках в рекордные сроки, и это позволило ему стать первым зарегистрированным средством на основе "фавипиравира" в мире", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российское лекарство успешно борется с новой инфекцией: в среднем уже на четвертые сутки после начала его приема вирус элиминируется ("уходит") из организма больного, тогда как в контрольной группе пациентов этот процесс занимал вдвое больше времени. "В ходе клинических испытаний препарат продемонстрировал возможности значительного повышения эффективности терапии пациентов с COVID-19. Быстро нормализовалась температура, вирус элиминировал, а побочные эффекты отсутствовали. Все это внушает большой оптимизм в отношении массового использования лекарства, - сказала главный исследователь МНОЦ МГУ им. Ломоносова Елена Павликова. - Было очень приятно наблюдать, как с помощью нового лекарства организм пациентов в считанные дни справлялся с инфекцией".

В Японии также продолжают испытания лекарства, там планировали зарегистрировать новые показания "фавипиравира" в середине мая. Но несколько дней назад стало известно: японский Минздрав решил пока притормозить. Причина - промежуточный отчет о клинических исследованиях, по мнению специальной комиссии, не показал явной эффективности препарата, - сообщило агентство Kyodo со ссылкой на министра здравоохранения Японии Катсунобу Като. "Мы продолжим клинические испытания препарата в июне и в дальнейшем. В нашей политике не будет никаких изменений для быстрого одобрения препарата, если его эффективность против коронавируса будет подтверждена", - цитирует агентство выступление главы японского Минздрава.

При производстве лекарства мы не будем зависеть от зарубежных поставщиков сырья

Российские производители решение японцев не комментируют. Исследования в Японии будут продолжаться, и компания-производитель рассчитывает на их удачный итоговый результат, уже сейчас увеличив производство лекарства, чтобы создать его запас для более широкого применения.

У нас же пока произведено 18 тысяч упаковок российского лекарства. При этом в июне в медцентры планируется направить уже 60 тысяч упаковок. Производственные мощности позволяют выпускать 720 тысяч упаковок в год, и, как уверяют производители, при необходимости этот объем может быть удвоен.