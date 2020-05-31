Какие гарантии и защиту дают родителям и ребенку поправки в Основной Закон

Конституция Российской Федерации - это правовой акт высшей юридической силы, несущий каркас государственного механизма и нравственная основа общественной жизни.

Павел Крашенинников полагает, что задача государства не тотальный контроль над семьей, а ее поддержка. Фото: Александр Корольков

Нормы Основного Закона определяют все аспекты нашего бытия: государственно-политический, экономический, социальный, нравственно-духовный.

В идеале Конституция должна выражать на языке права основные ценности нашего общества. Степень защищенности семьи, прав детей является важным показателем уровня социальных гарантий государства.Семья была и остается одним из главных механизмов воспроизводства и совершенствования общества путем накопления и передачи будущим поколениям опыта, традиций и базовых ценностей.

Повышение социальной значимости семьи, укрепление брачно-семейных отношений - все это имеет непосредственное отношение к дальнейшему развитию страны. Семья является основой как общества, так и государства.

Не случайно во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 г. отмечается, что семье, как естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей, должны быть предоставлены необходимые защита и содействие.

Институт семьи в конституциях большинства государств является предметом особой поддержки.

Обращаясь к российской политической и правовой истории, стоит отметить, что первые советские Конституции (1918, 1924, 1925 гг.) были направлены на решение прежде всего социотехнических задач и не затрагивали семейные отношения.

Не случайно первый кодекс в стране был посвящен именно браку и семье.

В 1918 г. был принят кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве.

Согласно ст. 154 Кодекса "родители обязаны заботиться о личности несовершеннолетних детей, об их воспитании и подготовлении их к полезной деятельности".

Однако прежде всего кодекс был направлен на уничтожение традиционной, т.н. буржуазной семьи путем запрещения церковной процедуры заключения брака и полного исключения частноправового аспекта из семейных отношений.

Законом о поправке к Конституции РФ устанавливается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России

На волне возникшей в первые годы советской власти сексуальной революции провозглашалось полное невмешательство властей в отношения семейных пар, а вот воспитание детей предполагалось передать в руки государства. Уже через восемь лет, в 1926 г., в РСФСР действовал Кодекс законов о браке, семье и опеке, создавший предпосылки выделения семейных отношений для регулирования самостоятельной отраслью законодательства с преобладанием публично-правовых норм.

Но по мере укрепления советской власти левацкие заскоки первых послереволюционных лет уступили место пониманию семьи как краеугольного камня общества и государства. На уровне Основного Закона нормы, связанные с защитой семьи, впервые появляются в Конституции СССР 1936 г. В ст. 122 упоминается о государственной охране интересов матери и ребенка, государственной помощи многодетным и одиноким матерям, предоставлении женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, о широкой сети родильных домов, детских яслей и садов.

Конституция СССР 1977 г. в ст. 53 впервые закрепила, что "государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений, выплаты пособий по случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и помощи семье".

Российская Конституция 1993 г. провозгласила принцип социального государства (ст. 7), установив, что в Российской Федерации семья находится под защитой государства и обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 7, ст. 38).

За период действия Конституции 1993 г. создана база правового регулирования семейных отношений. Принят Семейный кодекс, ряд федеральных законов - в частности, "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". А также Федеральный закон "Об опеке и попечительстве", в котором впервые упорядочены права и обязанности органов опеки и попечительства, проведена ревизия форм устройства детей в семью, приемная и патронатная семьи отнесены к разновидностям "платной" опеки и попечительства.

В последние годы активно развивается законодательство в сфере имущественных отношений между членами семьи. Появившиеся в 2019 г. в Гражданском кодексе конструкции совместного завещания и наследственного договора позволяют обеспечить реализацию достигаемых де-факто в семьях договоренностей о наследовании имущества, а также о порядке содержания отдельных членов семьи.

Из последних точечных, но не менее от этого важных изменений семейного законодательства можно выделить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Законом установлено, что дети, проживающие вместе в одной семье, имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Сделано много, однако есть пробелы и недоработки, появляются новые отношения, требующие своего регулирования. Ведь Конституция 1993 г. работает уже 26 лет. Можно говорить о постепенном изменении жизни государства и общества за эти годы. Становится очевидным запрос на детализацию и конкретизацию правового регулирования, в том числе и в семейных отношениях. В актуальной повестке дня - вопросы обеспечения прав детей, в том числе при разводе родителей, вопросы имущественных отношений между супругами, развитие репродуктивных технологий. Востребованы институты усыновления и опеки.

Так, на 1 апреля 2020 г. в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, зарегистрировано 44,228 тыс. анкет. Для сравнения: в 2008 г. их было - 115,6 тыс. По данным Росстата, доля детей, переданных на воспитание в семью, от общего числа детей, оставшихся без попечения, в 2017 г. составила 88,6 процента. Однако и тут есть много спорных, не урегулированных должным образом вопросов.

К сожалению, не всегда надлежащим образом обеспечиваются права ребенка. Например, по данным Росстата, в 2017 г. было расторгнуто 298 договоров по инициативе органов опеки и попечительства из-за ненадлежащего исполнения приемными родителями своих обязанностей.

Происходящие в обществе изменения требуют целостной, системной реакции законодателя. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" большое внимание уделил вопросам семейной политики, исходя из того, что центральная ценность для семейного законодательства - интересы несовершеннолетних детей. При этом законодатель исходит из того, что благополучие ребенка неразрывно связано с благополучием семьи и им определяется.

Во-первых, Законом о поправке к Конституции РФ устанавливается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения (ч. 4 ст. 67.1).

Во-вторых, к полномочиям правительства РФ отнесено обеспечение проведения в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей (п. "в" ч. 1 ст. 114).

В-третьих, корректировке подверглись статьи 71 и 72 Конституции. В числе вопросов исключительного ведения России названо установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования (п. "е" ст. 71).

Конкретизированы вопросы совместного ведения России и ее субъектов в части защиты семьи. К ним дополнительно отнесены: защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

На первый взгляд приведенные нормы выглядят в некоторой степени декларативно. Казалось бы, и так все понятно - дети должны учиться уважению к старшим, а родители - предпринимать усилия для достойного воспитания детей в семье. Зачем писать об этом в Конституции? Тем более что есть "базовые" статьи Конституции - 7, 38, 39, 43. При этом могут возникать и более "практические" вопросы - а как, например, правительство будет сохранять традиционные семейные ценности? Что это вообще такое?

Сразу стоит отметить, что конституционное нормотворчество носит особый характер. В большинстве своем конституционные нормы - это нормы-принципы, правила, декларации, цели. Цель конституционного законодателя - выстроить комплексную систему: есть ценностные ориентиры в Конституции, есть конкретные указания на эти задачи в полномочиях правительства Российской Федерации, а также их продолжение и развитие в полномочиях субъектов Российской Федерации, муниципальных образованиях. Этому должен служить и закрепленный в конституционных поправках принцип единства системы публичной власти (изменения в ст. 132 Конституции).

И это правильно. Ведь защита семейных ценностей имеет комплексный характер, осуществляется государством, субъектами РФ, муниципальными образованиями, путем воздействия на общественные отношения норм различных отраслей права (семейного, гражданского, трудового, жилищного и т.д.). На основе конституционных норм должно развиваться отраслевое федеральное и региональное законодательство.

Государственная семейная политика предполагает сохранение традиционных семейных ценностей и повышение роли семьи в жизни общества. А традиционные семейные ценности - это, по существу, и есть семья, материнство, отцовство, детство. Как отметил Конституционный суд РФ в постановлении от 23 сентября 2014 г. № 24-П, по смыслу статьи 38 Конституции РФ семья, материнство и детство представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа.

При этом нужно помнить, что в семейном праве нет легального определения семьи. Ведь понятие "семья" не имеет и не может иметь четкого и незыблемого содержания. Правовое содержание понятия "семья" наполняется, в зависимости от целей регулирования, различным юридическим содержанием. Прежде всего через толкование понятия "члены семьи".

В ст. 2 Семейного кодекса к членам семьи отнесены супруги, их родители и дети (усыновители и усыновленные). Одновременно указывается, что семейное законодательство в случаях и пределах, предусмотренных законодательством, регулирует также отношения между другими родственниками и иными лицами и, кроме того, определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Для целей жилищного законодательства в первую очередь важен факт совместного проживания. Поэтому беспочвенны опасения, что, если мать-одиночка воспитывает ребенка, это уже не традиционная семья и она не будет находиться под защитой государства. В Законе о поправке к Конституции нет никаких дискриминаций в части понятия семьи.

Отдельно стоит упомянуть, что в Конституции ранее прямо не говорилось о защите прав детей. Хотя адекватный правовой механизм защиты детства - это залог будущего государства. Не случайно та же Конвенция о правах ребенка 1989 г., признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности нужно расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, обязывает подписавшие ее государства обеспечивать детям необходимые для их благополучия защиту и заботу.

При подготовке Закона о поправке к Конституции созданная президентом рабочая группа долго искала самую подходящую формулировку. Сначала хотели указать, что дети - это важнейшая ценность России. После дискуссий остановились на варианте: дети - это достояние Российской Федерации, но в итоге приняли формулировку, гласящую, что дети являются приоритетом государственной политики России. Это в определенном смысле развитие положений Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", согласно которому государственная политика в интересах детей является приоритетной.

Сейчас в действующей Конституции нет упоминания про детей, оставшихся без попечения. Очевидно, что этот важный социальный вопрос требует своего дальнейшего законодательного раскрытия. Посыл поправок - закрепить обязанность государства обеспечить достойные условия ребенку, что идет в унисон с международным правом. Напомним, что согласно ст. 20 Конвенции о правах ребенка ребенок, лишенный семейного окружения, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают замену ухода за таким ребенком.

Изначально в рабочей группе были предложения указать, что государство берет на себя обязанности родителей в отношении таких детей. В ходе дискуссии к этим словам добавили: государство в первую очередь обеспечивает приоритет семейного воспитания.

Этот постулат относится к основным началам семейного законодательства (ст. 2 Семейного кодекса) и развит в ст. 123 СК. Так, дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание, а при отсутствии такой возможности временно, на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов.

Из вышеприведенных конституционных поправок следует, что государство берет на себя повышенные обязательства в семейной сфере.

Мы видим, что конституционные принципы, заложенные в поправках, востребованы уже сейчас. В связи с пандемией коронавируса оперативно разработан комплекс дополнительных мер экономической поддержки семей. Антикоронавирусным законом с 1 июня 2020 года предусмотрено увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 6752 руб. Кроме того, указами президента РФ введены дополнительные выплаты гражданам, имеющим детей. Речь идет о ежемесячных выплатах в апреле - июне 2020 года в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. С 1 июня 2020 года граждане смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Также введена дополнительная ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, порядок и условия предоставления которой определяются субъектами РФ. Помимо этого постановлением правительства РФ в апреле - июне 2020 года увеличен размер пособия по безработице из расчета 3000 рублей на каждого ребенка.

Надо подчеркнуть, что дальнейшей задачей государственной семейной политики должно стать укрепление и развитие гарантий поддержки семьи. Следует обратить внимание на развитие процедуры передачи на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая осуществление последующих мер государственной поддержки. Определенный механизм господдержки в этой сфере уже сформирован. Дальнейшей задачей должно стать законодательное укрепление и развитие существующих гарантий. Речь идет о процедурах передачи на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая осуществление последующих мер государственной поддержки.

Необходимо отдать преимущество не административному, а судебному порядку рассмотрения многих вопросов, связанных с правами ребенка

Из новых мер следует обратить внимание на то, что с 1 февраля 2020 г. при передаче одного ребенка на воспитание в семью размер пособия составляет 18 004,12 руб., а при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, детей, которые являются братьями и (или) сестрами, - 137 566,14 руб.

Выплата указанного государственного пособия производится за счет субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета. К числу государственных пособий, предоставляемых опекунам и попечителям детей, относится также ежемесячное пособие на ребенка. Выплата этого пособия производится за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Предусмотренные на федеральном уровне гарантии прав на образование, на медицинское обеспечение, на жилище в отношении детей, оставшихся без попечения, также следует развивать. При этом можно использовать опыт отдельных регионов.

Например, в Ульяновской области в таких случаях компенсируется часть взносов на капитальный ремонт. В Нижегородской области предусмотрено первоочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление, отдых детей; один день в месяц бесплатное посещение государственных музеев. Приемной семье предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 100 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги в части приходящейся на приемного ребенка (детей) доли оплаты данных услуг.

Нужно говорить как о системных, так и о точечных изменениях. В настоящее время до 1 января 2021 г. предусмотрено право детей, оставшихся без попечения, на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты (ст. 71, 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). Полагаем, что это право должно быть бессрочным.

Можно рассмотреть вопрос упрощения порядка получения государственной поддержки приемными семьями. Сейчас она носит заявительный характер, то есть денежные средства перечисляются после обращения приемных родителей. Передача данных для оказания поддержки таким родителям должна проходить в порядке межведомственного информационного взаимодействия, с тем чтобы избавить граждан от бумажной волокиты.

Новые конституционные положения показывают необходимость совершенствовать правила о приемной и патронатной семье. Очевидно, что патронат необходимо рассматривать наравне с приемной семьей как полноценную разновидность платной опеки (попечительства).

Индивидуальные требования к патронатному воспитанию устанавливаются договором и актом о назначении опекуна (патронатного воспитателя). При этом в отдельных случаях в регионах срок действия договора весьма краток, что не вполне отвечает интересам детей.

Так, в Тюменской области передача ребенка (детей) в семью патронатного воспитателя производится по решению органа опеки и попечительства на срок не более шести месяцев на основании договора о патронатном воспитании. Кроме того, в отдельных регионах обязанности по патронату в отношении ребенка (детей), переданного на патронат, осуществляются патронатным воспитателем безвозмездно, что также не вполне соответствует подходу федерального законодателя к этой форме устройства детей.

Очевидно, что нравственное воспитание ребенка наиболее эффективно именно в рамках семьи. В этой связи необходимо активное развитие и использование социально ориентированных организаций, которые могли бы осуществлять социальное, психологическое консультирование с целью адаптации семьи к новому члену. Здесь стоит отметить, что прорабатываются отдельные предложения вводить обязательное социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание ребенка, ограничение численности передаваемых в семью детей.

Сейчас этого предела нет. На уровне правительства предусмотрено, что количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило, восемь человек. Однако к изменениям в данной сфере нужно подходить крайне осторожно, чтобы не нарушить права детей, возможность близких родственников принять детей в семью.

Конечно, поддержка института семьи не исчерпывается только защитой прав детей, оставшихся без попечения. Важным элементом в преодолении сложных семейных ситуаций является реализация мер, направленных на профилактику семейного неблагополучия. Следует согласиться с высказанным в науке мнением о целесообразности рассмотрения вопросов участия психолога, например, при рассмотрении судами споров, связанных с местом жительства детей или с определением порядка общения с детьми.

Необходимо развивать законодательство в сфере репродуктивных технологий, принимая во внимание необходимость обеспечения интересов всех участников этих правоотношений, в том числе и ребенка. Требуется и дальнейшее развитие имущественных вопросов между членами семьи.

Одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении любой семьи является приобретение собственного жилья, поэтому важной гарантией является сохранение и совершенствование механизмов использования средств материнского (семейного) капитала.

Однако нельзя забывать, что коренная реформа семейно-правового регулирования опасна, а некоторые особенно радикальные предложения иногда явным образом направлены на разрушение семьи. Предложения о введении отдельных видов мер ювенальных технологий влекут неоправданное вмешательство государства в жизнь семьи и в целом серьезно угрожают традиционным семейным ценностям. Такие, с позволения сказать, технологии нарушают принцип приоритета семейного воспитания детей. Задачей государства в семейной политике должен стать не тотальный контроль над отношениями детей и родителей, а обеспечение возможности для воспитания детей и их развития во всех семьях, а также предоставление семьям, оказавшимся в тяжелой ситуации, моральной и материальной поддержки.

С этих позиций необходимо отдать приоритет не административному, а судебному порядку рассмотрения многих вопросов, связанных с правами ребенка, включая отобрание. Все это должно быть подробно урегулировано в законе. Кроме того, следует развивать использование институтов компенсации ущерба и морального вреда, причиненного родителям и ребенку в случае неправомерного вмешательства представителей власти в семейные отношения.

Между тем

Часть еще не вступивших в силу поправок в Конституцию уже фактически работает, они нашли отражение в указах президента РФ Владимира Путина и законах, направленных на поддержку граждан и бизнеса

Об этом заявил в субботу на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Основной Закон ее сопредседатель, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Жизнь так распорядилась, что часть поправок в Основной Закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся ситуацией. Этот социальный блок, на который граждане всегда обращали внимание, оказался востребованным", - приводит его слова ТАСС.

Крашенинников уточнил, что поправки социального характера "в том или ином виде изложены либо в указах президента, либо в федеральных законах", принятых парламентом в последнее время. Говоря о задачах рабочей группы на данном этапе, депутат заявил, что сейчас главное - продолжать информационную и разъяснительную работу.

Еще один сопредседатель группы - директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева - сообщила, что все это время она и ее коллеги по рабочей группе активно занимались разъяснением принятых поправок.

Работа, проводимая сейчас властями страны по поддержке граждан, "идет в логике поправок" в Конституцию, считает сопредседатель группы, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он отметил, что изменения в Конституцию призваны были обеспечить гарантии для граждан на будущее, "но текст стал востребован уже сегодня". "Тем не менее в законе о поправке есть четкое положение, что поправки вступят в силу только при условии, что граждане на общероссийском голосовании поддержат изменения в Конституции. То есть решение принимают люди, это позиция президента", - подчеркнул Клишас.

Он добавил, что порядок голосования должен быть понятен гражданам, а само оно должно пройти в безопасных условиях. "Центральная избирательная комиссия очень плотно работала над этим вопросом", - констатировал сенатор.

Напомним, закон о внесении изменений в Основной Закон был принят Госдумой в окончательном чтении 11 марта. В тот же день его одобрил Совет Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. Общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок было назначено на 22 апреля, но из-за угрозы распространения коронавируса президент Владимир Путин принял решение отложить его на более поздний срок.

Подготовила Галина Мисливская