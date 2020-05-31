В ЮАР наряду с обычными мерами против коронавируса был объявлен запрет на продажу алкоголя и сигарет. С 26 марта в республике любители выпить и подымить должны были довольствоваться запасами, сделанными ранее. О введении такой строгой меры было объявлено загодя, поэтому все желающие могли затариться спиртным и сигаретами, однако, мало кто из них предполагал, что карантинные ограничения продлятся так долго. А потому уже в мае здесь начались проблемы, связанные с "сухим" законом и запретом на курение.

Кое-где агрессивно настроенные афроамериканцы пошли на штурм винных лавок, были отмечены случаи грабежей табачных киосков. Поэтому сейчас эти торговые точки напоминают боевые блок-посты: их окна и витрины заложены мешками с песком, забаррикадированы щитами.

Известный полярник, начальник 58-й Российской антарктической экспедиции на станции Беллинсгаузен Олег Неручев последние годы работает в Кейптауне, на самой южной конечности "черного континента". Он рассказал корреспонденту "РГ" подробности:

- Алкоголь попал под запрет, якобы, из-за того, что обычная выпивка связана с участием в больших кампаниях, общением, а это ведет к повышению риска заболеть. Что же касается курения, то здесь исходили из того, что в ЮАР слишком велико число легочных заболеваний и туберкулезников. Такие люди для коронавируса становятся легкой добычей. К тому же среди части местного населения распространен обычай передавать одну и ту же сигарету по кругу, то есть ее курят сразу несколько человек, что также способствует распространению вируса.

Строгий режим был введен для пешеходов и автомобилистов. Все поездки между городами практически запретили. Для передвижения на автомобиле в черте города требовался пропуск, причем у нас это не электронные пропуска, как в Москве, а бумажные, со специальной защитой от подделки и печатями. Такими пропусками в первую очередь были снабжены медики, работники городских коммунальных служб, а также служб экстренной помощи.

Когда было введено обязательное ношение масок, то практически все пошили их сами. А фабричные маски и респираторы были направлены в распоряжение медиков.

Вначале подавляющее большинство граждан ЮАР с пониманием отнеслось к столь строгим мерам. Но беда в том, что никто не предполагал столь долгого заточения. У многих запасы выпивки и курева давно кончились, а восполнить их не было никакой возможности. Отсюда - понятное недовольство, особенно со стороны маргиналов,

И какой же выход из положения нашли южно-африканцы?

- Широкое распространение получило изготовление пива в домашних условиях, - рассказывает Олег Неручев. - Причем не только пива, но и крепких напитков. В ход пошли ананасы, бананы, имбирь, сорго. А в интернете объявились "эксперты", рекомендовавшие, как правильнее всего организовать процесс брожения. Вот сегодня я прочел такой совет: если после приема самодельного алкоголя заболела голова, то надо вылить напиток в унитаз.

В начале карантина из тюрем по амнистии были выпущены девятнадцать тысяч заключенных. Но нары пустовали недолго: за решеткой оказались нарушители карантинных мер, в том числе серферы, любители катания на доске по волнам. Они никак не могли взять в толк, отчего гулять, бегать и кататься на велосипеде по набережной можно (в отведенное для этого время - с шести до девяти утра), а в море выходить нельзя, даже соблюдая "социальную дистанцию".

С прогулками-пробежками в ЮАР, по словам Неручева, возникало много недоразумений. Были случаи, когда полиция задерживала и оформляла нарушение только за то, что человек останавливался во время прогулки для короткого отдыха. Стоять нельзя - надо обязательно двигаться.

С понедельника, 1 июня, власти отменяют целый ряд ограничений. В частности, по будним дням будет разрешена продажа алкоголя и сигарет.