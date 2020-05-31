Распоряжение главы Республики Карелия от 29 мая 2020 года № 330-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020, года № 1000202005280001) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "недопущению распространения COVID-2019" дополнить словами ", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) абзац третий пункта 7.3 после слов "прибывших в служебную командировку" дополнить словами ", и лиц, вернувшихся из загородных жилых, дачных, садовых домов, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Карелия, при условии выполнения требований, установленных абзацем одиннадцатым пункта 8.4";

3) абзац одиннадцатый пункта 8.4 после слов "садовым домам" дополнить словами ", в том числе расположенным на территориях субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Карелия,";

4) абзац шестой пункта 11 изложить в следующей редакции:

"не осуществлять направление в служебные командировки, за исключением неотложных, государственных гражданских служащих Республики Карелия, организовать работу с подведомственными организациями по недопущению направления работников подведомственных организаций в служебные командировки, за исключением неотложных, по направлению работников подведомственных организаций в неотложные командировки по согласованию с руководителем соответствующего органа исполнительной власти Республики Карелия. По возвращении из командировки государственным гражданским служащим и работникам подведомственных организаций обеспечить изоляцию (самоизоляцию) по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения либо до получения отрицательных результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);";

5) в пункте 11.1 слова "и приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от 27 декабря 2019 года № 939-П "Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи "Адресная социальная помощь" на 2020 год" исключить;

6) пункт 11.2 дополнить абзацами следующего содержания:

"работу по проведению с 8 июня 2020 года очных консультаций для обучающихся 11-х классов в части подготовки к единому государственному экзамену с соблюдением следующих обязательных требований:

для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования между обучающимися не менее 1,5 метра, зигзагообразной рассадки за партами (по 1 человеку) и использования средств индивидуальной защиты (масок);

проведение дезинфекционных мероприятий до начала и после завершения консультаций, обязательной термометрии.";

7) пункт 11.5 дополнить словами ", в том числе выезд организованных групп детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами Республики Карелия";

8) абзац шестой пункта 11.7 изложить в следующей редакции:

"по 24 мая 2020 года деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 93), с 25 мая по 15 июня 2020 года деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 93), за исключением деятельности в области спорта, организованной на открытом воздухе, в том числе на открытых объектах спорта, для групп не более 10 человек;

деятельности организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в группах не более 10 человек на спортивных объектах, за исключением бассейнов, в фитнес-центрах, с загрузкой спортивных объектов, фитнес-центров в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности, при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) во время контактов посетителей с сотрудниками спортивных объектов, фитнес-центров, а также в случае отсутствия возможности социального дистанцирования при выполнении тренером (инструктором) своих обязанностей;";

9) абзац первый пункта 11.8 после слов "на территории Республики Карелия," дополнить словами "за исключением территорий населенных пунктов с численностью населения менее 500 человек,";

10) в подпункте 1 пункта 11.10:

в абзаце первом слова "по 8 июня 2020 года" заменить словами "по 15 июня 2020 года", слова "Олонецкого, Сортавальского, Лахденпохского муниципальных районов, Питкярантского муниципального района, за исключением Питкярантского городского поселения, Сегежского городского поселения," заменить словами "Олонецкого муниципального района";

в абзаце третьем слова "Олонецкого, Сортавальского, Лахденпохского муниципальных районов, Питкярантского муниципального района, за исключением Питкярантского городского поселения, Сегежского городского поселения" заменить словами "Олонецкого муниципального района";

в абзаце шестом слова "Олонецкого, Сортавальского, Лахденпохского муниципальных районов, Питкярантского муниципального района, за исключением Питкярантского городского поселения, Сегежского городского поселения" заменить словами "Олонецкого муниципального района";

в абзаце тринадцатом слова "Олонецкого, Сортавальского, Лахденпохского муниципальных районов, Питкярантского муниципального района, за исключением Питкярантского городского поселения, Сегежского городского поселения" заменить словами "Олонецкого муниципального района";

11) в пункте 11.12:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) приостановить на территории Республики Карелия деятельность перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом, за исключением городского наземного электрического транспорта, автомобильного транспорта категории М2 и М3 вместимостью 18 посадочных мест и более (помимо места водителя), такси.

Приостановить деятельность перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом по территории Олонецкого района, за исключением такси.

Въезд граждан на территорию городов Костомукша, Сегежа автомобильным транспортом при осуществлении регулярных перевозок по межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным маршрутам, автомобильным транспортом по заказу допускается при условии соблюдения ими требований, установленных Указом Главы Республики Карелия от 16 апреля 2020 года № 29 "О введении ограничительных мероприятий на отдельных территориях Республики Карелия";";

подпункт 2 признать утратившим силу;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность на территории Олонецкого муниципального района, организовать подвоз работников к месту работы и обратно, до и после подвоза проводить уборку автотранспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

В случае невозможности организовать подвоз своими силами и (или) с привлечением иных лиц организовать указанную работу во взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Карелия и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия;";

подпункты 4, 5 признать утратившими силу;

абзац первый подпункта 6 изложить в следующей редакции:

"6) перевозка пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, автомобильным транспортом по межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок, автомобильным транспортом по заказу на территории Республики Карелия осуществляется при условиях:"

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Карелия, в срок не позднее 1 августа 2020 года обеспечить возможность бесконтактного способа оплаты проезда.";

12) пункт 11.24 дополнить абзацем следующего содержания:

"Разрешить с 1 июня 2020 года деятельность музеев по посещению физическими лицами для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток).";

13) дополнить пунктами 11.25, 11.26 следующего содержания:

"11.25. Определить срок начала летней оздоровительной кампании на территории Республики Карелия с 1 июля 2020 года.

11.26. Разрешить с 1 июня 2020 года организацию и проведение поисковых работ на территории муниципальных образований Республики Карелия общественно-государственным объединениям, общественным объединениям и уполномоченным на проведение поисковых работ в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти при условии проведения работ группами не более 10 человек, соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок).".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 10 и 11 пункта 1, которые вступают в силу с 1 июня 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







