В Чехии нашли "неисчислимый" золотой клад Тридцатилетней войны

На юго-востоке Чехии, в Моравии, археолог-любитель нашел глиняный горшок с 74 золотыми австрийскими дукатами и турецкими цехинами. Артефакты переданы в коллекцию Музея Юго-Восточной Моравии города Злин.

Ученые датировали клад серединой XVI - началом XVII века.

"Мы можем только строить догадки о происхождении клада. Это может быть как имущество местного жителя, спрятанное во время Тридцатилетней войны, так и добыча одного из солдат, к которой он так и не вернулся", - заявила изданию Novinky археолог музея Яна Лангова.

Отметим, что согласно историческим свидетельствам наемник-пехотинец в Тридцатилетнюю войну зарабатывал в месяц лишь три серебряных талера, кавалерист - пять талеров. На эту сумму можно было купить полтора центнера хлеба или 30 килограммов мяса. Для XVI - XVII веков такой золотой клад был настоящим состоянием.

По словам директора музея Павла Грубеца, на сегодняшний день ценность монет "неисчислима".

- По моему непрофессиональному мнению, сокровище стоит миллионы, а вознаграждение может составлять сотни тысяч крон", - добавил директор музея.