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31.05.2020 16:16
Рубрика: Культура

Ко Дню защиты детей писатели и актеры создали современные "ТехноСказки"

Текст: Сусанна Альперина
1 июня, в Международный день защиты детей, Цифровое деловое пространство совместно с детскими писателями и актерами столичных театров, в том числе Московского Театра на Перовской, "Содружества актеров Таганки", театра "Наш дом" и Московского театра мюзикла, запустило проект "ТехноСказки".

Он представляет собой онлайн-портал, на котором можно посмотреть технологические видеопереосмысления в стихах и в прозе всем известных произведений, таких, как "Царевна-лягушка", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Гадкий утенок", "Айболит", "Колобок", "Волк и семеро козлят", "Золушка" и "Царевна Несмеяна".

Фото: Joel Ryan/ AP
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Организаторы рассказывают о том, что в рамках данного проекта у Айболита появится беспилотный автомобиль, Гадкий утенок воспользуется умным зеркалом, Колобок - гироскутером, а теремок превратится в соседский чат. Царевна-лягушка будет баловаться Инстаграм-фильтрами и отмечать день рождения с австралийскими родственниками по видеосвязи, а Иванушка - смотреть футбол по блюдечку и заказывать обед на сайте Самобранка.ру. Козлята спасутся от коварного волка, записавшего голос мамы-козы на диктофон, с помощью колокольчика со встроенной красной кнопкой с GPS-маячком. Златушка окончит школу на электронной платформе и попадет на триста первый сезон ТВ-шоу "Золушка 2020". Дела по хозяйству она будет записывать в Google-календарь, на бал поедет в виде голограммы, а принц в итоге вычислит свою возлюбленную по IP-адресу туфельки. К счастью, ее батарея не успеет разрядиться. Царевну Несмеяну будут развлекать говорящая белка-Алиска в клетке с позолотой и блогеры со всех княжеств с презентациями свежих видеороликов. А Баба-яга превратится в тренера Кощея Бессмертного по медитации Бабу-йогу.

Авторами старых сказок на новый лад выступили не только детские писатели, но и педагоги, изобретатели и даже спортсмены: Анастасия Ходжеванова и Валерий Богатырев, Александра Николаева, Арина Чунаева, Александра Николаева, Ксения Федорова, Надежда Косолапкина, Виктор Безбородов, Дмитрий Сиротин, Мария Ай, Анатолий Шпаков, Валентина Дегтева, Дмитрий Алексеев.

Подхватили идею организаторов проекта и записали сказки актеры Московского Театра на Перовской Анна Нахапетова (приглашенная актриса), народный артист РФ Виктор Никитин, заслуженная артистка УССР Светлана Варецкая-Загородняя, Олег Жуков, Михаил Малинин, Лариса Капустина и Ян Алиев, театра "Содружество актеров Таганки" - Роман Серков, Московского театра мюзикла - Дмитрий Федоров и Юлия Довганишина, театра "Наш дом" - Анастасия Ходжеванова и Валерий Богатырев, а также актеры театра и кино Марина Барсукова, Катерина Сычева и Сергей Ключников.

Фото: iStock
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"Сегодня многим ребятам непонятен смысл таких слов, как "сусек" или "горница", при этом они с самого детства имеют представление об искусственном интеллекте, клиповом мышлении, мессенджерах, интернет-магазинах и многих других приметах нашего времени. Проект "ТехноСказки" объединит поколения и даст возможность вспомнить любимые сюжеты классических произведений и поразмышлять в кругу близких на тему цифровых технологий и понятий интернет-культуры ХХI века", - говорится в релизе Агентства инноваций Москвы, оператора Цифрового делового пространства.

Проект рассчитан на детей от 3 до 14 лет, а также их старших сестер и братьев, мам и пап, бабушек и дедушек. Он приурочен к онлайн-форуму "Дети цифры", который пройдет 1 июня в Цифровом деловом пространстве. Юные блогеры и предприниматели, а также прогрессивные родители, психологи и педагоги обсудят принципы бизнеса, онлайн-обучения, новые формы творчества и контента.

Все желающие могут присоединиться к проекту "ТехноСказки". Для этого достаточно записать на видео собственную версию любимого произведения с инновационной "начинкой" и выложить ее в социальных сетях с хэштегом #техносказки. Лучшие истории будут добавлены в онлайн-энциклопедию Цифрового делового пространства.

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