Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения проект приказа, который регламентирует порядок приема детей на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Скажем сразу: многие нормы остались прежними. Например, в первый класс школы принимают детей с 6,5 лет, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья. И не позже 8 лет. По заявлению родителей могут разрешить прием и в более раннем или более позднем возрасте.

Заявления о записи в первый класс ребят, которые живут рядом, то есть на закрепленной территории, школы начинают принимать от родителей не позднее 1 февраля - и продолжают до 30 июня.

Для тех, кто живет неблизко, но все равно хотел бы отдать ребенка в конкретную школу (и места в ней еще остались), прием продолжается с 1 июля до фактического заполнения мест.

Что важно из нового? Дети имеют преимущество при поступлении в первый класс школы, где уже учатся их братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. Прием таких ребят в первый класс осуществляется не позднее 1 фев­раля. Также обновился список документов, которые школа может потребовать при зачислении ребенка.

Среди них, кроме, собственно, заявления: оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя; оригинал документа, удостоверяющего личность гражданина. Кроме того, понадобится документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при необходимости); свидетельство о регистрации гражданина или ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; справка с места работы родителей ребенка (в случае внеочередного или первоочередного приема на обучение); копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). Зачислить малыша в первый класс должны в течение 7 дней после приема всех документов.

Администрация школы может отказать в приеме детей, проживающих на закрепленной территории, только если не осталось свободных мест. Если это произошло, сразу обращайтесь в органы местного самоуправления. Там предоставят информацию о наличии свободных мест в близлежащих школах и помогут решить вопрос с устройством.

Как пояснили в министерстве просвещения, новый документ закрепляет уже действующую законодательную норму - преимущественный прием братьев и сестер в одну образовательную организацию. Отдать ребенка в школу, где учатся его брат или сестра, родители смогут в самые ранние сроки - с открытия записи в первый класс.

- Преимущественный прием братьев и сестер, утвержденный президентом, - это очень важная норма комфорта и удобства образовательной среды для семьи. Эту норму мы еще раз закрепляем в рамках порядка приема в образовательные организации, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Также проект содержит перечень необходимых документов и сроки начала приема. После прохождения необходимых процедур порядок вступит в силу и будет действовать уже с нового учебного года. При этом преимущественным правом записать ребенка в школу, где учатся его брат или сестра, родители могут воспользоваться уже сейчас.

27 июня - всероссийский выпускной

Минпросвещения рекомендовало всем регионам провести 27 июня праздники для выпускников школ 2019-2020 учебного года.

- Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер". Он охватит все регионы страны, а в финальную часть программы войдет фестиваль "Алые паруса", - рассказали в пресс-службе Минпросвещения. - В 2020 году около 700 тысяч школьников заканчивают 11-е классы.

При этом в ведомстве подчеркнули: для защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня пройдут в онлайн-режиме. Но в регионах, вышедших к 27 июня на третий этап снятия ограничений, праздники могут пройти и очно. Опять же - в строгом соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Кроме того, проведение очных выпускных возможно и после ЕГЭ. Последний день сдачи ЕГЭ назначен на 8 августа.

- Выпускной бал - прекрасная традиция, которая объединяет 11-классников, их родителей и педагогов, - рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Теплые эмоции, добрые слова, счастливые моменты - воспоминания, которые будут давать силы, греть всю жизнь и воодушевлять. Мы обязаны сохранить эту традицию для ребят.

По словам министра, при этом, к сожалению, в большинстве регионов еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот праздник омрачился заболеванием кого-то из детей или учителей.

- Мы заботимся о детях, воспитываем их и учим принимать ответственные решения, учим безопасной жизни. И сейчас мы как раз показываем пример, как это делать: оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а в начале осени отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате, - рассказал Сергей Кравцов. - Согласитесь, важнее дух праздника, чем его формальная дата. Из-за нее не стоит рисковать здоровьем.