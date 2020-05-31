"Локомотив" попрощался с Семиным и предложил болельщикам написать ему письма

Московский "Локомотив" поблагодарил теперь уже бывшего главного тренера команды Юрия Семина в его последний день работы в клубе.

"Сегодня последний день Юрия Семина в качестве главного тренера "Локомотива". Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать "Локомотив" первым! Мы не прощаемся с Юрием Семиным, а говорим ему спасибо, Палыч", - говорится в сообщении в Twitter столичного клуба.

Напомним, что сегодня истекает срок действия контракта Семина с "Локомотивом". Впрочем, об уходе тренера было объявлено еще в конце апреля. Его сменит серб Марко Николич, который на днях прибыл в Москву.

Помимо благодарности Семину за работу, "Локомотив" обратился к болельщикам и предложил им написать письма Юрию Павловичу. В общей сложности Семин был главным тренером "железнодорожников" на протяжении 24 лет. За эти годы москвичи завоевали 13 трофеев.