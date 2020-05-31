"Малыш Йода" мог выглядеть не так уж мило. Опубликованы первые арты

В последнем выпуске цикла документальных фильмов Disney Gallery: The Mandalorian о съемках сериала "Мандалорец" шоураннер проекта Джон Фавро рассказал о процессе создания "Малыша Йоды" - одного из самых запоминающихся персонажей первого сезона.

По его словам, перед утверждением финального варианта было нарисовано огромное количество скетчей и набросков, но все они были слишком гротескными и не вызывали симпатий.

Some early designs for Baby Yoda in ‘THE MANDALORIAN’ have been officially released. (Source: https://t.co/I9UeMiDPx5) pic.twitter.com/P3XORbrREl — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 29, 2020

В итоге за основу был взят арт, представленный Крисом Альцманом, - руководителем отдела концепт-дизайна LucasArts.

"Это был тот самый единственный образ - малыш был завернут во что-то похожее на летнюю куртку или что-то в этом роде. И глаза у него были немного странные, выглядел он немного необычно. Нам это показалось очень очаровательным, и концепт стал тем самым образом, которому мы сказали: "Это хорошо", - рассказал Джон Фавро о зарождении символа шоу.

Продолжение сериала "Мандалорец" Disney планирует выпустить без задержек в октябре текущего года.