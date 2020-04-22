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Второй сезон "Мандалорца" еще не вышел, но Disney уже готовит третий

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    22.04.2020, 12:07
Текст:   Богдан Бобров

Студия Lucasfilm настолько уверена в успехе сериала "Мандалорец", что еще до премьеры второго сезона начала работу над третьим.

Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, близкие к производству проекта, продолжение сейчас находится на стадии препродакшена.

Шоураннер Джон Фавро прорабатывает основу сценария будущих похождений угрюмого наемника, а художественный отдел занят созданием новых концепт-артов.

Премьера второго сезона "Мандалорца" на Disney+ назначена на осень текущего года.

Ранее в Сети появлялась информация о том, что каст шоу пополнят Майкл Бин и Розарио Доусон, которая может исполнить роль Асоки Тано.

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