Второй сезон "Мандалорца" еще не вышел, но Disney уже готовит третий

Студия Lucasfilm настолько уверена в успехе сериала "Мандалорец", что еще до премьеры второго сезона начала работу над третьим.

Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, близкие к производству проекта, продолжение сейчас находится на стадии препродакшена.

Шоураннер Джон Фавро прорабатывает основу сценария будущих похождений угрюмого наемника, а художественный отдел занят созданием новых концепт-артов.

Премьера второго сезона "Мандалорца" на Disney+ назначена на осень текущего года.

Ранее в Сети появлялась информация о том, что каст шоу пополнят Майкл Бин и Розарио Доусон, которая может исполнить роль Асоки Тано.