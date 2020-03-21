Во втором сезоне "Мандалорца" появится Асока Тано из "Войн клонов"

Асока Тано - один из главных персонажей мультсериалов "Звездные войны: Войны клонов" и "Повстанцы" - появится во втором сезоне "Мандалорца". Об этом сообщает SlashFilm.

Согласно источнику, сыграть ее должна американская актриса Розарио Доусон (Город грехов, сериалы Marvel).

Если информация подтвердится, то это будет первое "живое" появление героини во франшизе. Ее дебютом вне мультипликации и книг можно было бы назвать камео в финале "Скайуокер. Восход", но там прозвучал только ее голос.

Введение известного и любимого фанатами персонажа выглядит логичным после заявления главы Disney о том, что студия будет развивать "Мандалорца", строя вокруг него новые спин-оффы.

Второй сезон шоу об угрюмом наемнике, не снимающем свой шлем, намечен на осень текущего года.